Kada pretražujemo oglase svi nekada pomislimo: "Nikada ga neće prodati". Verovatno će to isto pomisliti svi koji budu videli oglas za prodaju placa u naselju Ribnjak na Petrovaradinu koji se nudi na prodaju po ceni od 215.000 evra.

- Prelep plac na Ribnjaku sa fantastičnim pogledom ka Novom Sadu. Za više informacija pozvati - piše u oglasu objavljenom na portalu Dijaspora.online.

Iako prodavac tvrdi da se radi o prelepom placu priložene fotografije govore nešto potpuno suprotno. Naime, na fotografijama se vidi da je plac zarastao u žbunje i korov i da će potencijalnom kupcu trebati poprilično i vremena i para da bi ga raščistio i doveo u pristojno stanje.

Prodaje se plac u naselju Ribnjak na Petrovaradinu za koji vlasnik traži 215.000 evra