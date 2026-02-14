Plac zarastao u žbunje prodaju za 215.000 evra: Prodavac tvrdi da je prelep i naveo samo lokaciju i cenu
Kada pretražujemo oglase svi nekada pomislimo: "Nikada ga neće prodati". Verovatno će to isto pomisliti svi koji budu videli oglas za prodaju placa u naselju Ribnjak na Petrovaradinu koji se nudi na prodaju po ceni od 215.000 evra.
- Prelep plac na Ribnjaku sa fantastičnim pogledom ka Novom Sadu. Za više informacija pozvati - piše u oglasu objavljenom na portalu Dijaspora.online.
Iako prodavac tvrdi da se radi o prelepom placu priložene fotografije govore nešto potpuno suprotno. Naime, na fotografijama se vidi da je plac zarastao u žbunje i korov i da će potencijalnom kupcu trebati poprilično i vremena i para da bi ga raščistio i doveo u pristojno stanje.
Takođe, prodavac ne navodi nikakve detalje ni o površini placa za koji traži toliko para, kao ni o infrastrukturi, poput puta za pristup lokaciji. Nema informacija i da li ne placu ili u okolini postoji gradski vodovod, kanalizacija i struja, kao i druge stvari neophodne za život podorice koja bi evetnualno na placu izgradila kuću.