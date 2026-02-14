Slušaj vest

Kada pretražujemo oglase svi nekada pomislimo: "Nikada ga neće prodati". Verovatno će to isto pomisliti svi koji budu videli oglas za prodaju placa u naselju Ribnjak na Petrovaradinu koji se nudi na prodaju po ceni od 215.000 evra. 

- Prelep plac na Ribnjaku sa fantastičnim pogledom ka Novom Sadu. Za više informacija pozvati - piše u oglasu objavljenom na portalu Dijaspora.online.

Iako prodavac tvrdi da se radi o prelepom placu priložene fotografije govore nešto potpuno suprotno. Naime, na fotografijama se vidi da je plac zarastao u žbunje i korov i da će potencijalnom kupcu trebati poprilično i vremena i para da bi ga raščistio i doveo u pristojno stanje. 

Prodaje se plac u naselju Ribnjak na Petrovaradinu za koji vlasnik traži 215.000 evra Foto: dijaspora.online

Takođe, prodavac ne navodi nikakve detalje ni o površini placa za koji traži toliko para, kao ni o infrastrukturi, poput puta za pristup lokaciji. Nema informacija i da li ne placu ili u okolini postoji gradski vodovod, kanalizacija i struja, kao i druge stvari neophodne za život podorice koja bi evetnualno na placu izgradila kuću.

Ne propustiteNekretninePlac sa građevinskom dozvolom prodaju za 34.000 evra: Nalazi se na pola sata vožnje od Beograda
plac u Bariču
NekretninePRODAJE SE PLAC U ŠUMI SA ZAPOČETOM VIKENDICOM U BARAJEVU? Idealno zvuči za ljubitelje prirode, ali ima i mana
Šuma i evri u ruci
NekretnineKUĆA NA PLACU OD SKORO 12 ARI ZA 10.000 €! Blizu je grada, ima priključke za struju i vodu, a cena može i po dogovoru
Jeftine kuce.jpg
NekretnineEVO KOLIKO KOŠTA AR PLACA NA TARI! Potražnja sve veća što vlasnici debelo koriste da zgrnu lovu za livade
Plac