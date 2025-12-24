Slušaj vest

Ministarka je naglasila da je danas po drugi put ove godine potpisani ugovori, po osnovu prethodno raspisanog javnog poziva za izbor projekata u lokalnim samoupravama i gradovima širom Srbije, za realizaciju infrastrukturnih projekata koji doprinose ukupnom privrednom ambijentu.

Adrijana Mesarović
Foto: Ministarstvo trgovine

- To smo rasporedili u dve mere - mera jedan, koja je prioritetna, a u pitanju je izgradnja industrijskih zona, što saobraćajnih, komunalnih zona, kako bismo u te gradove mogli da privlačimo investicije. I mera dva, koja je direktno vezana za privredni ambijent, koja se tiče podizanja turističkih potencijala, ali u okviru privredne aktivnosti. Ovog puta smo podržali 12 lokalnih samouprava, opština i gradova. Ovaj konkurs je raspisan na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića i to sa posebnim fokusom na ravnomerni razvoj, tako da su sa nama danas kolege iz Paraćina, Ćuprije, Loznice, Gadžinog Hana, Rače, Rume, Sombora, Titela i niza opština i gradova u Srbiji gde ćemo doprineti razvoju- naglasila je Mesarović.

Ona je istakla s ponosom da je Ministarstvo privrede pred kraj godine uspelo da obezbedi sredstva, te da moraju spremno dočekati investitore.

Adrijana Mesarović
Foto: Ministarstvo trgovine

-U tome i uspevamo, a moramo da jačamo i domaću industriju. Ministarstvo privrede je participiralo sa milijardu i 309 miliona dinara. Tri lokalne samouprave su imale deo sopstvenog učešća, tako da je ukupna vrednost svih projekata milijardu i 370 miliona dinara. U pitanju su uglavnom projekti koji će se realizovati tokom 2026. Godine. Moram istaći da su to industrijske zone koje u ovom trenutku predstavljaju livade, uopšte nisu opremljene bilo kakvih infrastrukturnim kapacitetima. Sa ovim sredstvima ćemo ih podići u celosti- kazala je.

Potpredsednica Vlade je podvukla da je uverena da će Srbija naredne godine oboriti rekorde i da će nadoknaditi ono što su rušitelji zemlje uradili u 2025. godini.

- Boravila sam u Kini, gde smo aktivno govorili kako nam kineski prijatelji mogu pomoći u dovođenju investicija. Borimo se za nova radna mesta, za nove investicije. Interevanje je bilo veliko, imali smo preko 43 prijave, a od januara ćemo raspisivati nove javne konkurse- najavila je ministarka.

BiznisKurir/Dnevnik.rs

