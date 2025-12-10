Slušaj vest

Ministarka privrede Adrijana Mesarović sastala se danas sa delegacijom Libije koju je predvodio Mohamed Riad, predsednik unije privrednih industrijskih i poljoprivrednih komora.

- Konstruktivan sastanak sa privrednom delegacijom Libije, koju je predvodio g. Mohamed Raid, predsednik Generalne unije privrednih, industrijskih i poljoprivrednih komora, uz prisustvo ambasadora Libije u Srbiji, Nj.E. g. Mohameda Galbuna - napisala je na Instagramu.

Kako je navela ministarka Adrijana Mesarović nastaviće sa produbljivanjem ekonomske saradnje i otvaranjem nove perspektive rasta i razvoja za Srbiju.

- Nastavljamo da produbljujemo ekonomsku saradnju prateći politiku našeg predsednika Vučića, Vlade Srbije i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem i otvaramo nove perspektive rasta i razvoja za Srbiju - navela je ona.