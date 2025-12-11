Slušaj vest

U jeku krize oko Naftne industrije Srbije (NIS), naša zemlja je u iščekivanju novog sporazuma za ruski gas. Iako je bilo reči da će se potpisati dugoročni ugovor o isporuci ruskog gasa, Srbija je sada u situaciji da mora da čeka i na kratkoročne dogovore o ovom energentu.

Kako je za Biznis Kurir objasnio savetnik za razvoj i investicije Mahmud Bušatlija, sve je to povezano.

- Sektor nafte i gasa u Rusiji je jedinstven. To su energenti, a kakvu politiku i stav imaju prema nafti, tako je i prema gasu, nema tu razdvajanja. Zato ne možemo očekivati da kriza oko NIS-a ne utiče na gasni sporazum i obrnuto. Sve je to povezano i deo je iste priče - smatra Bušatlija.

Mahmut Bušatlija Foto: Kurir Televizija

Kada je u maju 2024. istekao dugoročni ugovor Srbije i Rusije od 10 godina, očekivalo se da će doći do produženja ovog sporazum, što se još nije dogodilo. Na kraju se, ističe Bušatlija, svelo na to da se naša zemlja praktično na mesečnom ili tromesečnom nivou dogovara s Rusima o gasu.

- Koliko su Rusi spremni da idu zarad sopstvenih interesa i da li će ugroziti našu energetsku stabilnost, zavisi iz kog ugla gledate. Ako je u zoni politike, sve je moguće, ako je u zoni ekonomije, onda ne vidim razloga da to urade. Srbija nije veliki potrošač koji njima u finansijskom smislu nešto puno znači - dodao je on.

Foto: Kurir Televizija

Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost, s druge strane, smatra da nemamo razloga za brigu.

- Što se tiče gasnog sporazuma s Rusima, imamo najavu da ćemo potpisati aranžman na šest meseci. To bi predstavljalo jedan prijateljski čin, a tih šest meseci prevazilaze 15. januar, kada će se završiti kriza oko NIS-a. Treba gledati optimistično i verujem da ćemo se u jednom trenutku potpisati i dugoročan ugovor o isporuci ruskog gasa. Kad kažem dugoročno, mislim da će važiti do 1. januara 2028. i na tome treba raditi - kazao je Obrknežev.

Zašto Nemci imaju popust Nemačka kao najveći potrošač ruskog gasa u Evropi (kupuju oko 20 odsto ukupne proizvodnje) imaju povoljniju cenu od Srbije, što je, prema rečima Bušatlije, očekivano.

- Gas je kao i svaka druga roba. Ako ga prodajete u većim količinama, takav kupac će dobiti popust u odnosu na one koji kupuju daleko manje. Cena gasa se, između ostalog, određuje prema količini i logično je da Nemačka ima manju cenu nego mi zato što oni uzimaju nekoliko stotina puta više gasa nego Srbija - rekao je Bušatlija.

On je uveren da Rusi neće praviti problema sa snabdevanjem gasom, što bi moglo da ugrozi energetsku stabilnost naše zemlje.

- Smatram da oni neće ugroziti srpski energetski sistem zarad sopstvenih interesa, jer je u pitanju narod i država Srbija. Verujem da će oni s te strane sagledati celokupnu situaciju i da će, barem što se tiče gasnog aranžmana, imati razumevanja za našu zemlju - poručio je Obrknežev.

Kako ističe Bušatlija, dogovori o dugoročnom gasnom ugovoru s Rusima mogu da traju barem šest meseci, pa on ne očekuje da će do tog sporazuma doći u skorije vreme.

- Treba se dogovoriti oko cene, kvaliteta, transporta gasa... Sve se mora definisati kako bi taj ugovor trajao tri, pet ili 10 godina. Mi nismo u toj fazi, a čak i da dođe do ugovora, to bi značilo da su Rusi odredili sve uslove, a na nama je da to prihvatimo ili ne. Ova opcija je najnepovoljnija za nas. Pre očekujem da ćemo nastaviti da kupujemo ruski gas kao i do sada na mesečnom ili tromesečnom nivou - zaključio je Bušatlija.