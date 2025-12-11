Slušaj vest

Evropska komisija trebalo bi da naredne nedelje predstavi izmene svojih pravila usmerenih na tranziciju automobilskog sektora ka udaljavanju od fosilnih goriva. Više vlada i proizvođača automobila, od Italije do Poljske, tvrde da je planirani prelazak sa trenutne tehnologije previše agresivan i da rizikuje gašenje jedne od ključnih industrija u Evropi.

Strategija komisije jeste da omogući petogodišnje produženje upotrebe motora sa unutrašnjim sagorevanjem do 2040. godine u plug-in hibridima i vozilima s produženim dometom. To bi bilo zasnovano na uslovu da rade na napredna biogoriva i tzv. e-goriva – proizvedena korišćenjem zarobljenog CO2 i obnovljive električne energije – kao i da se u njihovoj proizvodnji koristi "zeleni čelik", navode osobe upoznate s planom.

Nulta emisija do 2035.

Ovako osmišljeno rešenje omogućilo bi EU da i dalje cilja nultu emisiju kod novih putničkih automobila do 2035. godine, u zavisnosti od preciznih parametara predloga, rekli su sagovornici. Takođe bi umirilo zabrinutost više zemalja proizvođača automobila i delova, koje traže da se nakon tog datuma omogući upotreba i drugih čistih tehnologija osim potpuno električnih vozila.

Razgovori unutar komisije se nastavljaju i detalji se još mogu promeniti, upozoravaju izvori. Komisija, inače, ima politiku da ne komentariše nacrte regulativa.

Iako će proizvođači automobila dobiti više vremena za prelazak na potpuno električna vozila, ekološke organizacije brinu da bi ove izmene mogle otvoriti nove „rupe“ koje potkopavaju klimatske ambicije Evrope i rizikuju da ključni evropski proizvođači još više zaostanu za Kinom u trci ka baterijskom transportu.

Udeo hibrida na tržištu

Udeo plug-in hibrida i vozila s produženim dometom koji će biti dozvoljeni na evropskom tržištu nakon 2035. još nije odlučen, prema navodima sagovornika koji su želeli anonimnost zbog osetljivosti razgovora. Ključni tehnički detalji o e-gorivima i naprednim biogorivima takođe još uvek se razrađuju.

Iako e-goriva mogu biti klimatski neutralna u teoriji, ona su skupa i tehnologija je još u ranoj fazi. Prednosti biogoriva po pitanju emisija predmet su žestokih debata, kao i pritisak koji mogu vršiti na zemljište koje bi inače bilo korišćeno za proizvodnju hrane.

Paket koji stiže naredne nedelje takođe će odložiti planove za pooštravanje načina na koji se izračunavaju emisije plug-in hibridnih automobila. Komisija je razmatrala prelazak na sistem koji meri zagađenje u realnim uslovima, umesto trenutne metodologije koja koristi laboratorijske pretpostavke koje značajno potcenjuju stvarne emisije.

Automobilski paket biće predstavljen zajedno sa predlogom za povećanje udela električnih vozila u korporativnim flotama, kao i izmenama emisijskih pravila za teretna vozila.