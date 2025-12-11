Slušaj vest

Portugal je u 2025. godini tiho, ali sigurno, postao najveća zvezda globalne ekonomije. Britanski nedeljnik The Economist proglasio je ovu zemlju najnaprednijom ekonomijom sveta, stavljajući ga na prvo mesto svoje prestižne liste od 36 najbogatijih zemalja. Portugalski premijer Luis Montenegro ovo priznanje je nazvao "pravednim priznanjem zasluga i napornog rada portugalskog naroda“.

Ono što je posebno fascinantno jeste da je Portugal do vrha stigao zahvaljujući kombinaciji stabilne inflacije, čvrstog rasta BDP-a, dobre zaposlenosti i izuzetnih tržišnih rezultata. The Economist je portugalsku ekonomiju čak opisao kao "slatku kao pastel de nata“, kultno kremasto pecivo koje je simbol ove zemlje što dovoljno govori o tome koliko su analitičari impresionirani.

U 2025. godini portugalska berza je eksplodirala, porasla za više od 20%, čime su domaći investitori pozicionirani među najveće dobitnike na globalnoj sceni. Odmah iza Portugala našli su se Irska i Izrael, dok je prošlogodišnji pobednik Španija pao na četvrto mesto, koje sada deli sa Kolumbijom. Češka i Grčka takođe su visoko rangirane, potvrđujući snažan ekonomski zamah južne Evrope.

- Druge članice evrozone koje su se suočile sa poteškoćama 2010-ih, uključujući Grčku i Španiju, sada su među vodećima - podseća The Economist.

Foto: Shutterstock

S druge strane, neke zemlje centralne i istočne Evrope poput Slovačke, Finske i Estonije našle su se pri dnu liste.

Premijer Montenegro je na društvenim mrežama poručio da ovakav rezultat dodatno motiviše vladu da nastavi reforme koje su Portugal dovele do vrha.

- Hrabre reforme i veća konkurentnost omogućiće nam da nastavimo da otvaramo nova radna mesta, povećavamo plate i jačamo državu blagostanja - naglasio je on.

Zvanične projekcije pokazuju da će portugalska ekonomija nastaviti rast u pravcu koji vodi još većem uspehu.

Što se tiče sirove veličine (BDP), SAD i Kina ostaju dominantne, a Nemačka, Japan i Indija zaokružuju prvih pet najvećih ekonomija u 2025. godini.