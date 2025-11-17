Slušaj vest

Jedan od svetskih ekonomista Fred Harison rekao je da će 2026. sa obzirom na povećanje broja ratova koji se dešavaju u svetu doći do najveće ekonomske krize ikada.

Kada se sagledamo pretnje američkog predsednika Donalda Trampa, rat u Ukrajini, mnogobrojne sukobe na afričkom kontinentu o kojima niko ne govori, ali i tenzijama na Bliskom istoku, ova procena svetski priznatog ekonomiste tera nas da zaista razmislimo o posledicama.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Emil Zoronjić, doktorant na Fakultet političkih nauka, Marko Matić, politički analitičar, Nenad Bumbić, savetnik i zaštitnik potrošača, kao i Nemanja Antić, ekonomista.

Bumbić: Kupovina zlata pokazuje prisustvo nervoze

Bumbić kaže da je razlika između investicionog zlata i zlata u obliku nakita to što investiciono zlato nema poseban oblik, dok je nakit podložan gubitku vrednosti pri prodaji:

- Ako kupite neki nakit, to se ne sviđa svakome i pitanje je u kom je obliku i kako se prodaje. Poluga zlata je poluga zlata i lako se preprodaje, svima se jednako sviđa.

On dodaje da na razvijenijim tržištima postoje opcije da se više ljudi udruži u kupovini poluga zlata, ukoliko pojedinačno ne mogu priuštiti ovakvu stvar.

- Kupovina zlata oslikava postojanje nervoze i neizvesnosti. Ratovi nisu nešto novo, ali napetost više donosi neizvestan efekat veštačke inteligencije ili novog mandata Trampa - kaže Bumbić.

Bumbić kaže da će 2026. godina biti veoma interesantna, a dodaje da postoji i stagnacija na tržištu rada u SAD-u, koji na neki način diktira svetske trendove.

Antić: Zlato nije ulaganje

Na društvenim mrežama kruže mnogobrojni apeli građanima da prodaju svoje zlato, a to podiže skepticizam oko motiva iza ovih apela. Ipak, istorija pokazuje da je skok cene zlata loš znak i uvod u novi svetski rat. Antić je povodom ovih tvrdnji naglasio:

- Treba izbeći efekat krda i stada. Mala je šansa da neko iz neke nedođije zna šta i kada treba uraditi. Zlato nije ulaganje jer nema kamatu, rentu, ne raste, to je špekulativno ulaganje. Ne treba davati pet hiljada evra na zlato. To je samo imovina koja se kupuje kako bi balansirala nečiji porfelj imovine. Ljudi koji imaju novac ulažu u berze, školovanje, stanove, nekretnine, polise, start-apove, bolnice, AI...

Antić dalje objašnjava da bi ispravno bilo da je zlato 15. ili 16. investicija, a ne prva.

- U praksi, zlato raste mnogo manje od druge aktive u proseku, na uzorku od 100 godina. Manje raste od stanova, zemljišta, berzi, akcija, placeva... Manji prirast daje. To zlato je sada 4 hiljada dolara po unci, što jeste najveća cena ikada, ali sve je sada sa najvišom cenom ikada - kaže Antić.

Antić kaže da zlato raste više od rasta berze samo kada je čovevčanstvo u velikom prosperitetu, ali je zarada na njemu manja nego na renti ili kamati.

Matić: Novac gubi vrednost, a zlato ne

Matić kaže da će svaka naredna godina biti godina rata, jer će ratovanja uvek biti:

- Pitanje je kog obima će ratovi biti. Antić je pričao o zlatu sa stanovišta investiranja, ali naše građane zanima nešto drugo jer oni nemaju toliko novca za investicije, već imaju ušteđevinu. Ko je imao 5.000 i čuvao ga u obliku nova, njemu je vrednost opala, a ko je imao zlato, nije izgubio na vrednosti - kaže Matić.

Matić dodaje da ljudi kod nas posmatraju zlato kao čuvar vrednosti, što ono i jeste, ali ima najmanji prinos.

- Ako na berzi uložite novac, na primer, ako je neko uložio 2005. godine u Nokiju, do sada je mogao da izgubi sve. Naš čovek investira i čuva vrednost.

Zoronjić: Rat u Ukrajini se možda završi, ali ne i zatezanje između EU i Rusije

Zoronjić kaže da se tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Venecuele neće odraziti na Srbiju, zbog minimalne trgovinske i političke saradnje:

- Mi volimo da se hvalimo sa prijateljima iz Azije, Južne Amerike i Afrike, ali to nisu ljudi sa kojima mi sarađujemo. Ukoliko dođe do rata, to će biti rat američkog dvorišta u koji se neće mešati niko drugi - kaže Zoronjić.

Postoje tvrdnje da će rat u Ukrajini biti gotov iduće godine, ali Zoronjić kaže da uticaj ovog razvića na nas zavisi od uslova pod kojima se rat prekine:

- Da li je garant Amerika? Da li učestvuje Ukrajina, da li se EU miri sa tim ili ne, da li Kina garantuje za prestanak rata ili ne? Nije samo do prestanka pucanja, nego do toga da prestane zatezanje između EU i Evrope, a meni ne deluje da će se to dogoditi - kaže Zoronjić.

