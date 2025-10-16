Slušaj vest

Poznati američki investitor i autor bestselera "Bogati otac, siromašni otac" Robert Kijosaki ponovo je uzburkao finansijsku javnost objavom na društvenoj mreži X, tvrdeći da će najveći ekonomski krah u istoriji sveta pogoditi tržišta upravo ove godine.

- Penzije ‘bejbi bum’ generacije biće izbrisane, mnogi će ostati bez doma ili će živeti u podrumima svoje dece. Tužno - napisao je Kijosaki u poruci koja je izazvala veliku pažnju među njegovim pratiocima.

Foto: Printscreen X

"Inflacija pretvara keš u ništa"

Autor kultne knjige "Rich Dad’s Prophecy" (Proročanstvo bogatog tate) ponovio je svoje ranije upozorenje da ne treba štedeti u "štampanoj imovini", već ulagati u realna sredstva.

- Godinama govorim — štednja u kešu je put u gubitak. Inflacija pretvara novac štediša u đubre - istakao je on.

Robert Kijosaki Foto: Krumphanzl Michal / ČTK / Profimedia

"Srebro i Ethereum su trenutno potcenjeni"

Kijosaki je savetovao investitore da razmotre ulaganje u zlato, srebro, Bitkoin i Ethereum, ali je posebno izdvojio srebro i Ethereum kao trenutno najpovoljnije opcije.

- Verujem da su srebro i Ethereum najbolji jer nisu samo čuvari vrednosti, već imaju i industrijsku primenu – a njihove su cene sada niske - napisao je on.

Foto: Printscreen X

"Ulažite sopstvenom glavom"

Kijosaki je poručio da svako treba da istraži prednosti i mane različitih investicija, da čuje i kritičare i pristalice, i da odluku donese na osnovu lične finansijske mudrosti.

- Tako se podiže finansijska inteligencija i postaje bogatiji - zaključio je autor.