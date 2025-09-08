Slušaj vest

- Finansijska situacija SAD biće lošija od trenutnih prognoza - rekao je Stiglic za CNBC.

Ocenjujući trgovinski sporazum između EU i SAD, Stiglic smatra da je Brisel dobio nepovoljan dogovor, ali da je bio primoran na kompromis zbog zavisnosti od američkih odbrambenih kapaciteta.

U prethodnim danima širom sveta porasli su prinosi na dugoročne obveznice. Panike još nema, ali investitori su zabrinuti zbog visokog nivoa zaduženosti i stanja državnih budžeta. Prinosi američkih obveznica takođe su porasli, ali tržište još uvek ne odražava realnu fiskalnu situaciju SAD.

Foto: AP Gian Ehrenzeller

Stiglic ističe da će Amerika finansirati svoje obaveze, ali upozorava da je očekivani realni kamatni nivo za narednih deset godina porastao sa 2% na 2,5%. Investitori još uvek nisu dovoljno reagovali na činjenicu da Tramp planira da pokrije rastući budžetski deficit prihodima od carina.

Dosadašnji podaci pokazuju da su prihodi od carina porasli, ali kompanijama je potrebno vreme da reorganizuju dobavljačke lance i pronađu najpovoljniji način nabavke sirovina. Kada se to dogodi, prihodi od carina će ponovo opasti.

– Zato verujem da će finansijska situacija SAD biti lošija nego što sada pokazuju projekcije – naglasio je Džozef Stiglic.

Na istom forumu, Džejson Furman, bivši član Obaminog Saveta ekonomskih savetnika, ocenio je da Trampovu ekonomsku politiku karakteriše visok budžetski deficit i oslanjanje na prihode od carina.

Stiglic je podsetio i da je trgovinski sporazum sa Evropom nepovoljan za EU, ali da Brisel nije imao izbora zbog ratnog sukoba sa Rusijom u Ukrajini i potrebe za američkim odbrambenim kapacitetima.