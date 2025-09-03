Slušaj vest

Pistorijus je posetio pogon firme Dynitec koji proizvodi detonatore i eksplozive. Reč je o filijali kompanije Diehl Defence, čija je delatnost proizvodnja raketa i municije.

Pistorijus je rekao da je Diehl Defence primer kako Nemačka treba da postane manje zavisna, „gde god je moguće tehnološkim razvojem, ali i širenjem industrijskih pogona i kapaciteta unutar Nemačke“.

Vlada u Berlinu želi da poveća proizvodnju oružja zbog rata Rusije protiv Ukrajine i politike „Amerika na prvom mestu“ američkog predsednika, Donalda Trampa.

Povećavaju proizvodnju zbog rata Foto: Youtube/AP

Kapaciteti u fabrici u Troisdorfu su već udvostručeni, a naredne godine će ponovo da se dupliraju, rekao je generalni direktor Diehl Defence Helmut Rauh.

Naveo je da ta kompanija ulaže milijarde evra u fabrike u Nemačkoj. Kao primer je pomenuo PVO sistem IRIS-T, gde su kapaciteti povećani desetostruko. Ukrajini je već otišlo osam sistema IRIS-T, a sprema se još toliko, podsetio je Rauh.

Ovaj sistem za dejstvo na manjim daljinama opisao je kao najmoderniji u Ukrajini koji je pokazao veliku efikasnost.

„Stopa uspešnosti približava se procentu od 100 odsto“, rekao je Rauh.

Planovi lokalnih vlasti da na mestu pogona u Troisdorfu izgrade stanove umalo su sprečili proširenje fabrike.