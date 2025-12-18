Slušaj vest

Kompanija Mastercard već šest godina zaredom sprovodiMasterIndex istraživanje navika i potreba aktivnih korisnika platnih kartica.Najnoviji rezultati ukazuju na sledeće:

61% korisnika u Srbiji prepoznaje beskontaktno plaćanje kao najvažniju funkcionalnost.

Brzina transakcija dvostruko je važnija nego prošle godine, uz rast značaja sigurnosti i jednostavnosti.

Za 65% korisnika mobilnih plaćanja ključni motiv su brzina i jednostavnost, a 62% je kupovalo onlajn u poslednja tri meseca.

Udeo mobilnih plaćanja putem aplikacija porastao je na 26%, što je 9% više nego prošle godine.

Platne kartice ostaju primarni izbor, posebno debitne kartice.

27% ispitanika poseduje i debitnu i kreditnu karticu.

83% je plaćalo sa karticom u poslednjih nedelju dana.

Korisnicima su prioriteti zaštita životne sredine i obrazovanje; 78% smatra da kompanije treba da ulažu u razvoj STEM veština među mladima, posebno devojčicama.

Foto: Promo

Beskontaktna plaćanja i očekivanja korisnika

Beskontaktno plaćanje je najprepoznatljivija funkcionalnost među korisnicima (61.3%), dok je plaćanje na rate najvažnija finansijska pogodnost (46%). U prodajnim objektima, 41% transakcija obavlja se beskontaktno, 26% ubacuje karticu, a 27% i dalje plaća gotovinom. Potrošači navode da bi češće koristili kartice ukoliko bi trgovci nudili više popusta, bogatije programe lojalnosti, povrat novca i širu dostupnost POS terminala, uključujući pijace, kioske, taksi vozila i lokalne servise. Ovo jasno ukazuje da je širenje infrastrukture ključno za dalji rast bezgotovinskih plaćanja.

Mobilna plaćanja i izazov informisanosti

Interesovanje za mobilna plaćanja raste, ali informisanost korisnika ne prati u potpunosti tempo inovacija: 58% je čulo za mobilne novčanike, ali ne zna kako funkcionišu, dok je 20% potpuno neinformisano. Među onima koji koriste mobilna rešenja, 65% ističe brzinu i jednostavnost kao ključne prednosti. Podaci ukazuju da je kontinuirana edukacija o prednostima digitalnih plaćanja neophodna i u daljem periodu.

Rastuća onlajn kupovina i sofisticiranija očekivanja

Onlajn kupovina beleži stabilan rast: 62% korisnika kupovalo je onlajn u poslednja tri meseca. Iako plaćanje pouzećem i dalje dominira (63%), unos kartice na internetu bira 35% ispitanika, a mobilne aplikacije za plaćanje sada koristi 26%, što predstavlja porast od 9% u odnosu na prethodnu godinu. Uz rast onlajn aktivnosti, potrošači očekuju personalizaciju ponude (57%) i intuitivnije procese plaćanja (36%), potvrđujući da jednostavnost ostaje ključ zadovoljstva.

„Naše tradicionalno MasterIndex istraživanje jasno pokazuje da korisnici danas najviše vrednuju plaćanja koja su intuitivna, neprimetna i pouzdana. Uz bezbednost, brzina transakcija, dvostruko važnija nego prošle godine, postala je ključni kriterijum vrednovanja inovacija, jer korisnici sada prioritet daju rešenjima koja pojednostavljuju njihove svakodnevne aktivnosti. Za nas je posebno važno da uvek istaknemo sigurnost transakcija bilo putem fizičkih platnih kartica, beskontaktnih plaćanja ili mobilnih novčanika. Podaci potvrđuju da korisnici očekuju da digitalna rešenja budu i praktična i društveno odgovorna, dok mala i srednja preduzeća sve više koriste digitalne alate za efikasno upravljanje poslovanjem. Budućnost plaćanja danas se oblikuje kroz digitalna rešenja koja ne samo da ubrzavaju i pojednostavljuju transakcije, već reflektuju odgovornost prema zajednici i održivim praksama, postavljajući novi standard korisničkog iskustva”, istakla je Jelena Sretenović, direktorka kompanije Mastercard za tržišta Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Korišćenje Mastercard Premium kartica

Korisnici Mastercard Premium kartica najčešće koriste popuste na plaćanja kod odabranih trgovaca u zemlji, povrat novca na plaćanja kod odabranih trgovaca u inostranstvu (Mastercard Travel Rewards), kao i pristup VIP aerodromskim salonima (LoungeKey) i Fast Track uslugama prilikom putovanja avionom. Dodatno, korisnici ističu popuste i povrate na rezervacije smeštaja i iznajmljivanje automobila na odabranim platformama, što ove kartice čini posebno atraktivnim za putovanja i kupovinu kod internacionalnih Mastercard partnera.

Rastuća svest o ekološkim i društvenim temama i ključna uloga obrazovanja

Svest o ekološkim i društvenim temama kontinuirano raste: iako samo 17% ispitanika u potpunosti razume ovaj koncept, čak 77% smatra da je važno da kompanije posluju odgovorno. Potrošači odgovorne ekološke i društvene prakse vide kao ključne za ispunjavanje očekivanja korisnika (40%), usklađenost sa propisima (28%) i očuvanje reputacije kompanije (24%).

Najveća pažnja usmerava se na društvena pitanja, zaštitu životne sredinei obrazovne programe za mlade, dok lični doprinosi putem SMS donacija, održivih navika i kupovine lokalnih proizvoda beleže značajan porast. Humanitarno davanje gotovo se utrostručilo - sa 8% na 20% u odnosu na prošlu godinu. Za korisnike su ključni prioriteti životna sredina i obrazovanje, a 78.3% smatra da kompanije treba da ulažu u razvoj STEM veština među mladima, posebno devojčicama. Upravo prepoznajući važnost edukacije najmlađih, Mastercard je nedavno po prvi put u Srbiji lansirao svoj globalni, edukativni Mastercard Girls4Tech™ program, osmišljen da inspiriše devojčice uzrasta od 9 do 13 godina da se povežu sa svetom nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM), prepoznajući u njemu prostor za svoje ideje, kreativnost i lični razvoj. U prvoj fazi programa u Srbiji, više od 85 devojčica uzrasta od 9 do 13 godina iz tri osnovne škole učestvuje u radionicama koje se realizuju uz angažman zaposlenih u kompaniji Mastercard i devet nastavnika iz ovih škola.

Digitalni alati postaju integralni deo poslovanja malih i srednjih preduzeća

Mala i srednja preduzeća sve više prepoznaju kartice kao osnovni alat za upravljanje finansijama. 68% ispitanika koristi poslovne kartice svakodnevno ili nekoliko puta nedeljno, pretežno za troškove putovanja i nabavke. Posebno ističu pogodnosti poput upravljanja limitima po kartici, popuste kod partnera (gorivo, hoteli), kao i besplatno putno osiguranje. Digitalni alati postaju integralni deo poslovanja: polovina preduzeća već koristi digitalne alate za praćenje troškova ili ih smatra korisnim. Među onima koji ih koriste, 30% prati troškove putem mobilnog bankarstva, 22% preko e-banking portala i e-mail izveštaja, dok 15% preduzeća ne prati troškove direktno.

O studiji MasterIndex

MasterIndex je tradicionalno godišnje istraživanje navika i potreba aktivnih korisnika platnih kartica, sprovedeno od 2009. godine na reprezentativnom uzorku građana starijih od 18 godina na tržištima Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Istraživanje obuhvata neke od ključnih rezultata o učestalosti i mestu korišćenja platnih kartica uopšteno, vrstama kartica koje se najčešće koriste, kao i rezultate o onlajn kupovini, o učestalosti onlajn plaćanja, o načinima i prilikama na tržištu, ESG aspektu, kao i o segmentu malih i srednjih preduzeća. U istraživanju za Srbiju učestvovalo je 1000 fizičkih lica i 151 malo i srednje preduzeće, od čega je 93 učesnika i ankete kao fizičkih lica.