SVET BRUJI O NORVEŠKOM "CRNOM JAJETU"! Vodom pluta nešto što nije sa zemlje, a spoj je luksuza i biznisa
"Salmon Eye“ (Lososovo oko) je umetnička instalacija koja se sastoji od preklapajućih „"juski“ od nerđajućeg čelika, zahvaljujući kojima sija i ističe se u prirodnom okruženju. Restoran su naručili lokalni uzgajivači lososa iz mesta Eide, a dizajnirao ga je Arne Kvorning, izvršni direktor kompanije Kvorning ApS.
"Salmon Eye je prirodni deo naše želje da promenimo i transformišemo sektor akvakulture. Eide i naša tehnologija Watermoon, koja donosi potpuno nov pristup, žele da otvore oči svetu za potrebu novih održivih tehnologija proizvodnje morskih plodova, a Salmon Eye je deo toga“, izjavio je Sondre Eide, izvršni direktor kompanije Eide.
Futuristički dizajn restorana na vodi
Sebastian Torjusen, generalni direktor, objašnjava da je i spolja i iznutra izgled restorana futuristički.
"Pošto pluta, bilo nam je važno da stvorimo prijatan enterijer kako se gosti ne bi osećali otuđeno. Zato smo dosta pažnje posvetili akustici, materijalima, bojama i oblicima kako bismo kreirali moderno, ali i toplo i gostoljubivo okruženje“, rekao je Torjusen.
Iz daljine izgleda kao "crno jaje“, kako ga mnogi nazivaju, ali je zapravo mnogo veće – Kvorningova stručnost u scenografiji postaje jasna kada se kroz dvostruko spiralno stepenište otkrivaju tri sprata i otvorena terasa. Ispod vodene linije nalazi se prostor u kojem posetioci mogu da saznaju više o potencijalu održive akvakulture.
Na spratu se nalazi restoran Iris, nagrađen Mišelinovom zvezdicom – sa jedinstvenim "ekspedicijskim obrokom“, gde se gost upušta u kulinarsko i vizuelno putovanje.
"Bilo je važno stvoriti potpuno iskustvo, a to je arhitektura sa integrisanim pripovedanjem“, poručio je Kvorning.
Kurir Biznis/Dnevno.hr