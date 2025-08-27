Restoran uveo karu pića na kojoj je samo voda, a po flaši se naplaćuje 22 evra.

Restoran La Popote u engleskom Česhiru, koji se ponosi preporukom Mišlenovog vodiča, predstavio je jedinstveni meni posvećen isključivo vodi, a cene pojedinih flaša dostižu i do 19 funti, odnosno gotovo 22 evra.

Suvlasnik restorana, Džozef Roulin, udružio se s Doranom Binderom, jednim od samo pet britanskih somelijera specijalizovanih za vodu, kako bi osmislio ovu nesvakidašnju ponudu. La Popote je, inače, restoran francuske visoke kuhinje.

"Želimo da damo drugačiju ponudu"

Roulin je objasnio motive iza ove odluke.

- Samo smo želeli da ponudimo nešto drugačije, a Doran je lud za vodom… voda nije samo voda - izjavio je on, dodajući da je potez podstaknut povećanim interesovanjem gostiju.

- Da je bilo ikakve negativnosti oko toga, ne bismo to uradili.

- Postoji širok raspon cena tako da ljudi mogu da isprobaju nešto drugačije.

Sedam vrhunskih voda

Gosti mogu da biraju između sedam vrhunskih voda nabavljenih širom Evrope – četiri negazirane i tri gazirane. Cene se kreću od 5 funti (5,78 evra, prim. aut.) za Binderovu izvorsku vodu Crag Spring Water pa sve do 19 funti za flašu portugalske gazirane vode The Palace of Vidago.

Podeljene reakcije

Nova ponuda izazvala je brojne komentare na društvenim mrežama, a mišljenja su podeljena. Neki su izrazili nevericu i kritiku:

- Kakav će idiot platiti 19 funti za flašu vode? Smejte se i rugajte, ali biće nekoliko ‘hipstera’ dovoljno glupih da to urade! Manipulacija bezumnim bogatašima? Svakako se tako čini - napisao je jedan čitalac.

S druge strane, bilo je i onih koji su pozdravili ideju:

- Kao osoba koja ne pije, prilično je zamorno kada jedete vani da vam se nudi jelovnik s alkoholom kao da je to očekivano.