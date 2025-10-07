Slušaj vest

Vlasnik koji, poput mnogih, na prodaju nudi svoju kuću u jednoj od popularnih Fejsbuk grupa naglašava da je kuća uknjižena i da je upisan kao jedini vlasnik.

Uz fotografije, navodi da kuća u prizemlju ima dve sobe, predsoblje, kupatilo i kuhinju, na spratu jednu veliku prostoriju a u suterenu i letnju kujnu.

Kuća u Brajkovcu za 17.000 evra

Brajkovac je naselje u gradskoj opštini Lazarevac u gradu Beogradu. Prema popisu iz 2022. bilo je 861 stanovnika. Do naselja Brajkovac saobraćaju dve autobuske linije koje su deo sistema javnog gradskog prevoza u Beogradu

Po predanju selo se zvalo Gunjica, pa se onda nazvalo Smrdljikovac. Jedni kazuju da se selo tako nazvalo po lešinama putnika koji su stradali u prolazu kroz ovo selo, koje je bilo u gustoj šumi; po drugom kazivanju selo se nazvalo po „smrdilipama“ (crnoj lipi) koje i danas ima u selu u izobilju; po trećem kazivanju, koje je najverovatnije, selo je tako nazvano po kiselo-sumporovitom izvorima, koji daju neprijatan zadah, a jedan takav izvor se i danas naziva Smrdljikovac. Današnji naziv selo je dobilo po nazivu izvora Brajkovca.

Foto: Facebook Printscreen/Jeftine kuće

Starine u selu

1. U Miletinoj livadi, nedaleko od Kisele vode, ima ostataka od nekih starih građevina. Na tom mestu se u zemlji nalaze gvozdena oruđa u obliku malih „raonika“, verovatno vrhovi kopalja. Po predanju su tu bili dvorovi nekog vlasteline Milete, koji su bili pokriveni bakrom i olovom. Mileta je, kazuje se, negovao paunove.

2. Na Medveđem Brdu ima neko staro groblje, koje se zove Medveđe Groblje. Po predanju u potoku Brzaku nekada je bilo medveda, pa je na mestu starog groblja medved udavio nekog čoveka, koji je tu prvi sahranjen. Po drugim pričanjima medved je na tom mestu udavio dva deteta.

3. Na mestu Jezeru ranije je bilo veliko jezero i u njemu je, kazuje se, živela aždaja, koja je dosađivala selu. Ljudi se dogovore da se oslobode ove nemani. Oni okuju čelikom rogove „vilovitom biku“ koga je imao predak roda današnjih Radakovića. Bik zaplovi po jezeru, nađe aždaju i probode je. Pošto je aždaja uginula, onda se jezero isuši a Radakovići, za koje se priča da ih je bilo sedamnaest kosa, izumru.

Foto: Facebook Printscreen/Jeftine kuće

4. Rankov Rt se nazvao po hajduku Ranku, koga je na tom mestu ubio drug Radovan Simonović oko 1850. godine.

5. U potoku ispod Rankovog Rta ima udubljenje u steni, za koje se kazuje da je stopa Kraljevića Marka.

6. Balin Grob se zove po nekom „baliji“, koji je tu sahranjen.

7. U Kusanji, pored starog puta, ima nekoliko kamenih nadgrobnih spomenika bez natpisa i ornamenata

8. Pored starog puta, koji je vodio od Beograda za Užice, ima kameni nadgrobni spomenik sa natpisom iz 1831. godine.

9. Švabin Grob je, po svoj prilici, iz vremena austrijske okupacije ovog kraja u 18. veku

10. Nedaleko od Švabinog Groba je Zbegovište, gde se narod krio za vreme Turaka, da bi izbegao njihovo nasilje

11. Crkva brvnara je podignuta pre stotinu godina na temeljima neke crkvine. Ona je obnovljena 1904. godine i slavi Sv. Đorđa, može se pročitati na Vikipediji.