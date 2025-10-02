Slušaj vest

U javnoj Fejsbuk grupi „Prodaja povoljnih kuća i placeva Beograd i okolina“, koja okuplja više od 19 hiljada članova, oglašena je prodaja kuće u selu Mislođin, opština Obrenovac. U pitanju je objekat novije gradnje, površine 36 kvadratnih metara, na placu od 10,64 ara, po ceni od 38.000 evra.

Kuća se nalazi u mirnom delu sela, na lokaciji udaljenoj osam kilometara od Obrenovca, odnosno pet kilometara od auto-puta Miloš Veliki, što omogućava brzu vezu sa Beogradom i ostatkom Srbije. U blizini su dostupni autobusko stajalište, prodavnica i glavni put.

Prema opisu oglašivača, kuća poseduje spavaću sobu, dnevni boravak, kuhinju i terasu. Od infrastrukture su dostupni gradska i bunarska voda, jednofazna struja, kao i ulaz za priključak na gas. Ulična rasveta je takođe obezbeđena. Objekat ima PVC stolariju, a terasa je izdvojena kao prostor pogodan za odmor.

Oglas je namenjen potencijalnim kupcima koji traže nekretninu za miran porodični život, kao i onima koji žele vikendicu u blizini grada. Cena od 38.000 evra, prema trenutnim tržišnim uslovima, svrstava ovu ponudu među povoljnije u okolini Beograda.