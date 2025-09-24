LENA NUDI SVOJU KUĆU OD 140 KVADRATA ZA SAMO 47.000 €! Ima ogroman plac, opremljena je i odmah useljiva - raj u blizini Novog Sada
U mirnom Suseku, nadomak Novog Sada, na prodaju je kuća sa prostranih 137 kvadrata.
Smeštena je na placu od 4,11 ari i nudi sve što jedna porodica može poželeti: dve spavaće sobe, garderober, ostavu, dnevni boravak spojen sa kuhinjom, kupatilo sa toaletom i praktičnu vešernicu.
Kuća je opremljena PVC prozorima i ugrađenim radijatorima, a grejanje je na drva, dok postoji mogućnost priključka na gas, jer gasovod prolazi ulicom. Svaki kutak osmišljeno je da pruži udobnost, a dnevna svetlost obasjava enterijer.
Lokacija je, takođe, pogodna za život, nalazi se na svega tri minuta hoda do autobuske stanice, a gradski autobus broj 84 vas vodi direktno do Novog Sada, udaljenog 30 kilometara.
U mestu su dostupne prodavnice, apoteke, škola i dečja igrališta, što ga čini idealnim za porodice koje traže mir, a ne žele da budu daleko od urbanih sadržaja.
Sve ovo vlasnica Lena nudi za 47.000 evra, što je dobra prilika za one koji žele spoj komfora, funkcionalnosti i dobre lokacije.
