Slušaj vest

Evropa je globalni standard kada je riječ o infrastrukturi, a kvalitet putne mreže direktno utiče na ekonomsku konkurentnost, bezbjednost saobraćaja i svakodnevni život građana.

U nastavku je lista 10 evropskih zemalja sa najboljim putnim mrežama u 2025. godini, prema kvalitetu održavanja, bezbjednosti, inženjerskim rješenjima i povezivosti.

Nemačka na vrhu liste

1. Nemačka

Nemačka je sinonim za autobahn – mrežu autoputeva koja omogućava brzu vožnju na brojnim deonicama bez ograničenja brzine. Savremeni inženjering, vrhunsko održavanje i izuzetna povezanost industrijskih centara čine je evropskim liderom.

2. Švajcarska

Švajcarski putevi su primer preciznosti i kvaliteta. I u zahtevnom alpskom reljefu, saobraćajnice su bezbedne, glatke i savršeno obeležene, sa tunelima i mostovima vrhunske izrade.

3. Francuska

Francuska ima jednu od najrazvijenijih mreža auto-puteva koje povezuju Pariz sa Lionom, Marsejom i ostatkom zemlje. Putarine omogućavaju stalno ulaganje u bezbednost i komfor vožnje.

Auto-putevi intgrisani sa javnim prevozom

4. Holandija

Holandija kombinuje odličan kvalitet puteva sa pametnim saobraćajnim rešenjima. Auto-putevi i gradske saobraćajnice su izuzetno organizovani i integrisani sa javnim prevozom.

5. Italija

Italijanske autostrade gusto povezuju gradove, industrijske zone i turističke destinacije. Iako su lokalni putevi ponegde uski, glavni pravci su brzi i funkcionalni.

6. Austrija

Austrija je poznata po pouzdanim auto-putevima i impresivnim planinskim deonicama. Putna mreža uspešno podnosi i teretni saobraćaj i snažan turistički pritisak.

Akcenat na održivosti

7. Švedska

Švedska stavlja akcenat na bezbednost i održivost. Putevi su projektovani s jasnom signalizacijom, prilagođeni pešacima i biciklistima, uz visok standard održavanja.

8. Norveška

Norveška se ističe inženjerskim podvizima u ekstremnim uslovima – tuneli, mostovi i panoramske rute obezbeđuju pouzdanu povezanost fjordova i planinskih oblasti.

9. Danska

Danska kombinuje moderne auto-puteve sa inteligentnim sistemima upravljanja saobraćajem, čineći putovanja efikasnim i bez stresa.

Veza sa susednim državama

10. Belgija

Iako teritorijalno manja, Belgija ima izuzetno funkcionalnu mrežu puteva koja snažno povezuje velike gradove i susedne države – ključnu za logistiku i svakodnevne migracije.

Zašto je ovo važno?