Ovih 10 zemalja imaju najbolje puteve u Evropi: Lista sačinjena na osnovu četiri ključna parametra
Evropa je globalni standard kada je riječ o infrastrukturi, a kvalitet putne mreže direktno utiče na ekonomsku konkurentnost, bezbjednost saobraćaja i svakodnevni život građana.
U nastavku je lista 10 evropskih zemalja sa najboljim putnim mrežama u 2025. godini, prema kvalitetu održavanja, bezbjednosti, inženjerskim rješenjima i povezivosti.
Nemačka na vrhu liste
1. Nemačka
Nemačka je sinonim za autobahn – mrežu autoputeva koja omogućava brzu vožnju na brojnim deonicama bez ograničenja brzine. Savremeni inženjering, vrhunsko održavanje i izuzetna povezanost industrijskih centara čine je evropskim liderom.
2. Švajcarska
Švajcarski putevi su primer preciznosti i kvaliteta. I u zahtevnom alpskom reljefu, saobraćajnice su bezbedne, glatke i savršeno obeležene, sa tunelima i mostovima vrhunske izrade.
3. Francuska
Francuska ima jednu od najrazvijenijih mreža auto-puteva koje povezuju Pariz sa Lionom, Marsejom i ostatkom zemlje. Putarine omogućavaju stalno ulaganje u bezbednost i komfor vožnje.
Auto-putevi intgrisani sa javnim prevozom
4. Holandija
Holandija kombinuje odličan kvalitet puteva sa pametnim saobraćajnim rešenjima. Auto-putevi i gradske saobraćajnice su izuzetno organizovani i integrisani sa javnim prevozom.
5. Italija
Italijanske autostrade gusto povezuju gradove, industrijske zone i turističke destinacije. Iako su lokalni putevi ponegde uski, glavni pravci su brzi i funkcionalni.
6. Austrija
Austrija je poznata po pouzdanim auto-putevima i impresivnim planinskim deonicama. Putna mreža uspešno podnosi i teretni saobraćaj i snažan turistički pritisak.
Akcenat na održivosti
7. Švedska
Švedska stavlja akcenat na bezbednost i održivost. Putevi su projektovani s jasnom signalizacijom, prilagođeni pešacima i biciklistima, uz visok standard održavanja.
8. Norveška
Norveška se ističe inženjerskim podvizima u ekstremnim uslovima – tuneli, mostovi i panoramske rute obezbeđuju pouzdanu povezanost fjordova i planinskih oblasti.
9. Danska
Danska kombinuje moderne auto-puteve sa inteligentnim sistemima upravljanja saobraćajem, čineći putovanja efikasnim i bez stresa.
Veza sa susednim državama
10. Belgija
Iako teritorijalno manja, Belgija ima izuzetno funkcionalnu mrežu puteva koja snažno povezuje velike gradove i susedne države – ključnu za logistiku i svakodnevne migracije.
Zašto je ovo važno?
Kvalitetna putna infrastruktura znači niže troškove transporta, veću bezbednost, bržu ekonomsku razmenu i atraktivniji investicioni ambijent. Upravo zato ove zemlje ostaju referentna tačka i za evropske i za regionalne infrastrukturne politike.
Kurir Biznis/Investitor.me