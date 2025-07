Od 6. do 13. jula auto-putem Pakovraće-Požega prošlo je oko 95.000 vozila, što je u proseku oko 12.000 vozila dnevno. To je između ostalog za jutarnji program Kurir televizije izjavila ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević .

Nova deonica auto-puta od Pakovraća do Požege omogućila je brže i bezbednije putovanje, skraćujući put od Požege do Beograda za 30 minuta, izjavila je ministarka Aleksandra Sofronijević. Za bezbednost trase garantuje devet inženjera, a javno preduzeće Putevi Srbije potvrdilo je ministarstvu da je deonica sigurna za saobraćaj.

- Svi inženjeri koji su bili uključeni na bilo koji način u rad na ovoj deonici su potpisali svoje izveštaje, a to je ujedno bila i osnova, jedna od stvari koju je cenio i Gradski zavod za veštačenje pre nego što je izdao potvrdu da je sve bezbedno i sigurno. Dakle, nema govora da inženjeri nisu potpisali, svi inženjeri su potpisali. Ono što razlikuje puštanje sa upotrebnom dozvolom i puštanje u rad u režimu probnog rada jeste, pod jedan, da je sve sigurno za odvijanje saobraćaja, ali da postoje neki radovi, odnosno da nisu papirološki, da kažem kolokvijalno, izdata sva ta neka dokumenta koja su potrebna - započela je Sofronijević, pa dodala:

- Ali naglasiću, to ne utiče na odvijanje saobraćaja na samoj trasi. Taksativno su navedeni radovi koji još moraju da se završe pre izdavanja upotrebne dozvole.

- Ona je ukupne dužine 44,45 km i na toj deonici bih izdvojila dva ključna, veoma zahtevna objekta. U subotu je predsednik Vučić obišao radove na izgradnji mosta preko Dunava, koji je prilično zahtevan objekat, 1,7 km je ukupna dužina, 505 metara je preko reke Dunav, dakle Dunav je tu veoma širok, i dobio je obećanje od izvođača i investitora, jednu realnu procenu ja bih rekla, da će se most spojiti u drugoj polovini 2026. Drugi zahtevni objekat na toj trasi jeste tunel ispod Iriškog venca, tu se ulazi u jednu zaštićenu okolinu, dakle to je Nacionalni park Fruška Gora i da bi se izbegli negativni uticaji koje može proizvesti praktično saobraćaj kroz nacionalni park, pristupilo se izgradnji tog tunela - rekla je ministarka, pa naglasila da će to biti najduži tunel u Srbiji: