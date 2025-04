Dodaju da bi mogla biti završena do početka sledeće godine.

Biće novca za put koji ide prema Savi, ali ne i za onaj koji ide prema Drini , odgovor je koji je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik dobio sa Zapada kada je u pitanju gradnja preko potrebnog auto-puta od Beograda do Banjaluke.

- Planiramo da to izgradimo u naredne četiri do najkasnije pet godina, da imamo auto-put od Banjaluke do Beograda, koji će omogućiti bolju frekvenciju - izjavio je Dodik tom prilikom najavljujući da će deonica auto-puta Sremska Rača-Bijeljina biti završena u septembru ove godine.