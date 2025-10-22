Slušaj vest

Reč je o Sporazumu o saradnji unapređenja investicione klime i privlačenja ulaganja u privredu i Sporazumu o saradnji u oblasti starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti i ženskog preduzetništva.

Ministarka Mesarović je pre Foruma posetila fabriku PMP Drive systems u Laktašima.

Foto: Ministarstvo privrede

- Rezultati kada je u pitanju privredna aktivnost i ekonomija Srpske, raduju me kao i oni koje ostvarujemo u Srbiji. Zahvaljujem se svom domaćinu Bojanu Mitroviću, ministru privrede i preduzetništva Republike Srpske i PMP Drive systems, deo velike italijanske korporacije koja je rešila da otvori svoju fabriku pre dve godine u Laktašima i uloži u Republiku Srpsku. Ulaganje tako velike kompanije iz oblasti metalne industrije potvrđuje da veruju u politiku stabilnosti i mir i ambijent koji ovde vlada. U pitanju je kapitalna investicija koja je od velikog značaja posebno imajući u vidu da su 100 posto izvozna kompanija, što utiče na BDP Srpske. Za pohvalu je činjenica jda je kompanija donela odluku da proširi svoja ulaganja u Laktašima, koja će se baviti mašinskog obradom ovog polugotovog proizvoda koji se ovde proizvede. Ono što je moj cilj i što sam sa menadžmentom razgovarala i pozvala da ulaže u Republiku Srbiju, ne umanjujući investicije u Srpskoj. Da što više uspostavimo razmenu između Srbije i Srpske. Nakon ove posete nas očekuje još jedna poseta fabrici, ali ono što će u celosti obeležiti moju posetu jeste veliki biznis Forum „Srbija Srpska“, gde će se sastati preko 100 privrednika i sa jedne i sa druge strane, gde ćemo razgovarati sa trgovinskim lancima sa teritorije Srbije i Srpske, da direktno utičemo da se proizvodi iz Srbije nađu na policama Srpske i obrnuto. Očekujem da će italijanska kompanija uskoro da poseti Srbiju. Ovako velika imena ne dolaze u zemlje gde nije stabilno okruženje - navela je Adrijana Mesarović.

Prethodnih 13 godina kako je na čelu naše Srbije, kako je rekla Mesarović, Aleksandar Vučić u saradnji sa Miloradom Dodikom uloženi su veliki napori kako bi i trgovinska razmena između naših zemalja, i privredni rast bili gledani kao jedno.

-Odnosno, da se zajedno radujemo uspesima Srbije i Srpske. Sa svojim kolegom komentarišem kako nije važno da li će investicija biti u Srpskoj pa se proširiti na Srbiju ili obrnuto, koliko je važna kolaboracija i uvezivanje i povezivanje privrednika. To je i cilj ove posete. Cilj je da nakon jutrošnje posete velikoj fabrici iz metalne industrije da poručimo koliko je privredni ambijent u stabilan u Republici Srpskoj. Koliko i strani i domaći investitori veruju Srpskoj i koliko žele da investiraju i reinvestiraju. Pre sat vremena smo boravili u fabrici kojaje investirala preko 30 miliona evra i u narednom periodu će investirati između 10 do 15 miliona u novu grinfild investiciju. Nalazimo se u fabrici brenda koji je u rangu najvećih svetskih brendova kada je u pitanju i tehnološki proces proizvodnje i zaštita životne sredine ali i kvalitet- rekla je ministarka.

Poseta pivari

Ministarka Mesarović je posetila i Banjalučku pivaru.

Foto: Ministarstvo privrede