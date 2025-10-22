Slušaj vest

Jedan srpski turista se šokirao cenama u restoranu u Zimbabveu, iako se često smatra siromašnom zemljom sa niskim dohotkom po glavi stanovnika — ali se po turističkim zonama i urganim centrima mogu desiti iznenađenja kada su cene u pitanju.

To je snašlo i srpskog turistu Kristijana, koji je podelio na svom Fejsbuk nalogu fotografiju računa iz restorana u Zimbabveu uz komentar: "Evo kako izgledaju cene u Zimbabveu… Ručak za 4 osobe 206 dolara."

Objava je brzo privukla pažnju publike, a komentari korisnika varirali su od iznenađenja do poređenja sa cenama u Evropi.

Šta je sadržao ručak od 206 dolara

Na računu, koji je Kristijan objavio, nalazilo se ukupno 27 stavki hrane i pića, uključujući:

Čizburger po ceni od 12 dolara (oko 1.200 dinara)

Porcija punjenih halapenjo paprika 5 dolara (500 dinara)

Dupli čizburger 17 dolara (1.700 dinara)

Porcije kukuruza na klipu ukupno 8 dolara (800 dinara)

Dve porcije pečenog krompira po 8 dolara (800 dinara)

Dva T-bone stejka ukupno 50 dolara (oko 5.000 dinara)

Grčka salata 5 dolara (oko 500 dinara)

Pivo 3 dolara (300 dinara)

Tri Koka-Kole po 2 dolara (200 dinara)

Konačni ceh iznosio je 206 dolara, što je oko 20.625 dinara.

Pored toga, naplaćena je naknada usluge u iznosu od 18,75 dolara, odnosno oko 1.900 dinara.

Komentari na mrežama samo pljušte!

"A mi smo mislili da je Zimbabve neka siromašna i jeftina zemlja! Samo stavka posluživanja 20 dolara", "Ja sam evo u Nemačkoj kupila 375 grama goveđeg mesa i platila 6,29 evra. Neka 4 male tanke bedne šnicle. Tako da, došlo vreme da pasemo travu", "Koliko ste toga pojeli i popili, još ste dobro i prošli", "A realno kad pogledaš šta si jeo, cena opravdana, jeftinije nego kod nas", samo su neki od komentara.

