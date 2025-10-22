Slušaj vest

Naknada za legalizaciju iznosiće od 100 do 1000 evra. Za ovaj zakon glasalo je 139 poslanika, dvoje nije glasalo, a uzdržanih je bilo troje.

Podsetimo, novi Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima omogućava građanima da konačno budu "svoji na svome", registrovani kao vlasnici objekata u kojima žive ili rade, i stavlja tačku na nelegalnu gradnju u Srbiji.

Odlučuje jedan organ

Agencija za prostorno planiranje i urbanizam.

Odvajanje prava svojine od urbanizma

Evidentiraće se svi objekti, a odlučivaće se samo o vlasništvu, uz zabeležbu.

Samo elektronski

Podnošenje prijava i praćenje njihovog statusa je isključivo onlajn, uz podršku lokalnih samouprava.

Jednostavno, bez nošenja papira

Agencija umesto građana pribavlja svu dostupnu dokumentaciju iz javnih evidencija službenim putem.

Tačka na nelegalnu gradnju

Nezakonito podignuti objekti biće ili uklonjeni ili upisani na Republiku Srbiju.

Šta se podnosi uz prijavu?

1. JMBG lica koje podnosi prijavu

2. Broj katastarske parcele ili adresa

3. Podaci o objektu

- ID objekta ili oznaka na mapi

- Vrsta objekta, površina, spratnost

- Posebni delovi (ako postoje)

- Fotografije objekta

Dokazi o objektu ako nije evidentiran ili je predmet prijave stan

- Geodetski elaborat / skica ili drugo

- Ugovor o kupovini, rešenje o ostavini ili dodeljivanju i sl.

Kako upisati nepokretnost?

Da bi se nepokretnost upisala, potrebno je prijaviti objekat putem digitalne platforme koju uspostavlja Agencija za prostorno planiranje i urbanizam (Agencija) uz podršku Republičkog geodetskog zavoda (RGZ).

Platforma će ukrštati podatke iz prijave sa podacima o objektima i vlasnicima iz javnih evidencija, da bi se utvrdili nosioci prava svojine.

Ceo postupak će se odvijati kroz sledeće faze:

- Opštine unose svoje zonske planove na platformu u roku od 30 dana od stupanja na snagu zakona.

- Agencija proverava dostavljene podatke u roku od 15 dana.

- Građani potom u roku od 60 dana podnose prijave preko platforme za svaku nepokretnost pojedinačno.

- Agencija upoređuje podatke iz prijava i javnih evidencija i donosi odluku, ili obaveštava podnosioca ako je potrebno rešiti prethodna pitanja.

Ukoliko je odluka pozitivna

- Agencija izdaje potvrdu i dostavlja je RGZ-u, koji vrši prioritetni upis prava svojine, bez obzira na prethodne postupke i bez naplate taksi i naknada.

Ukoliko je odluka negativna

- Agencija bez odlaganja elektronskim putem obaveštava podnosioca prijave i nadležnog građevinskog inspektora.

Ostali slučajevi

- Za objekte koji su izgrađeni na tuđem privatnom zemljištu, bez pravnog osnova – Agencija poziva podnosioca da uredi odnose sa vlasnikom zemljišta.

- Objekti izgrađeni na površinama koje su planirane i privedene javnoj nameni, kao i u zaštićenim područjima, biće uklonjeni ili će postati vlasništvo države.

- Privremeni objekti (npr. mobilne kuće, kontejneri, balon hale) biće evidentirani, bez upisa prava svojine.

- Za objekte koji nisu prijavljeni, ili za koje postoje drugi autoritativni podaci – Agencija donosi odluku u skladu sa raspoloživim podacima.

Koliko košta upis prava svojine?

Ako je investitor dostupan, on podnosi prijavu za evidentiranje zgrade i snosi troškove naknade, a ne vlasnici stanova.

Ako investitor nije dostupan, svaki stanar ili zainteresovano lice može podneti prijavu za evidentiranje zgrade, a nakon toga vlasnik podnosi prijavu za stan i plaća samo fiksnu naknadu u visini od 100 do 1.000 €.

Primeri za porodične kuće i stanove

LS (br. stanovnika)/Naknada

Beograd / 100-1.000 €

>100.000 100-500 €

50.000-100.000 100-300 €

&50.000 100 €

Primer za magacine, ekonomske i pomoćne objekte i pogone

Objekat Naknada

>500 m² 10 €/ m²

Naknada za upis prava svojine za komercijalne i druge objekte plaća se u visini doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta.

Od plaćanja naknade oslobođeni su: primaoci socijalne pomoći, osobe sa invaliditetom, borci, samohrani roditelji i porodice sa troje i više dece.

Kako napominju iz ministarstva, u trenutku objavljivanja ove brošure zakon još uvek nije usvojen i platforma za podnošenje prijava nije dostupna. Građani će biti blagovremeno obavešteni o svim eventualnim promenama, putem kontakt-centra, brošura i preko lokalnih samouprava.

Za ažurne informacije i podršku posetite: svojnasvome.gov.rs

