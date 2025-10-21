Tokom sastanka predstavljeni su dosadašnji rezultati, kao i tehnička i kadrovska spremnost RGZ -a za sprovođenje predstojećih aktivnosti u okviru novog zakonskog rešenja.

Republički geodetski zavod u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, intenzivno radi na pripremi novog Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima - "Svoj na svome“. Veliki posao je već uspešno obavljen, a još veći tek predstoji - u zajedničkom cilju da se građanima omogući jednostavnije, brže i sigurnije ostvarivanje prava na nepokretnostima.