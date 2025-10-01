Slušaj vest

Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 29. septembra 2025. godine usvojila je Nacrt zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, te je predlog zakona upućen Narodnoj skupštini u dalju proceduru.

Ovim zakonom uređuju se posebni uslovi, način i postupak za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima (objektu i zemljištu ispod objekta), naknada za evidentiranje, pravne posledice evidentiranja i upisa prava svojine u evidenciju nepokretnosti i pravima na njima, kao i druga pitanja od značaja za primenu ovog zakona.

Danas je zvanično pušten u rad sajt "Svoj na svome", gde građani mogu da pronađu najnovije dostupne informacije, uputstva i odgovore na najčešća pitanja u vezi sa regulisanjem vlasničkih prava.

Pored sajta, građanima će na raspolaganju biti i kontakt centar, čiji početak rada se očekuje naredne nedelje. Kroz ovaj kanal, svi zainteresovani moći će da dobiju stručnu podršku i odgovore na svoja pitanja, bilo da žele da započnu proces upisa prava svojine ili imaju nedoumice u vezi sa potrebnom dokumentacijom i procedurama.

Pokretanjem sajta i predstojećim otvaranjem kontakt centra, Vlada Republike Srbije i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture započeli su proces koji predstavlja jednu od najznačajnijih reformi u oblasti imovinsko-pravnih odnosa u Srbiji. Ovaj korak doprinosi stvaranju sigurnijeg sistema, većem stepenu pravne sigurnosti za građane i jasnijem okviru za budući razvoj i ulaganja.