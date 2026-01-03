Slušaj vest

Izgradnja Omladinskog centra u Novom Pazaru jedan je od najvažnijih projekata za mlade koji se realizuje na teritoriji ovog grada. Upravo za nastavak izgradnje Vlada Republike Srbije opredelila dodatna finansijska sredstva od 97 miliona dinara.

Centar će se prostirati na površini većoj od 6.500 kvadratnih metara i zamišljen je kao multifunkcionalni objekat koji će zadovoljiti najviše standarde u pogledu sadržaja i kapaciteta.

- Iz budžeta Ministarstva turizma i omladine samo u ovoj godini ukupno je izdvojeno 197 miliona dinara za realizaciju ovog značajnog projekta - izjavio je ministar turizma i omladine Husein Memić.

Husein Memić Foto: RINA

Unutrašnjost objekta biće prilagođena različitim potrebama mladih, uključujući biblioteku, specijalizovani prostor za dualno obrazovanje i konferencijsku salu. Pored edukativnih i kulturnih sadržaja, kompleks će posedovati restoran i sopstveni parking, čime se zaokružuje funkcionalnost objekta.

- Izgradnja ovog centra ne predstavlja samo infrastrukturni poduhvat, već i početak nove etape u razvoju omladinskih politika i programa u Novom Pazaru. Nije u pitanju samo moderan objekat već mesto novih prilika, inspiracije i razvoja - zaključio je Memić.

Prostor je namenski dizajniran da podrži sportske, kulturne i edukativne aktivnosti, pružajući mladima centralno mesto za okupljanje i usavršavanje.