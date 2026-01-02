Slušaj vest

Penzioner iz mesta Sant'Anđelo di Pjove di Sako, u blizini Padove, doživeo je nesvakidašnji primer poštenja na Badnje veče, 24. decembra. Tokom kupovine sa suprugom izgubio je novčanik u kojem se nalazilo 500 evra u gotovini (oko 60.000 dinara), kreditna kartica i lična dokumenta, ali samo trideset minuta kasnije novčanik mu je vraćen.

Kako prenose lokalni mediji, Memo Baldan i njegova supruga Fiorela nalazili su se u obližnjem mestu Vigonovo kada je muškarac shvatio da mu novčanik nedostaje, i to u trenutku kada je trebalo da plati robu u prodavnici.

Bez nade da će ga ponovo videti

Supružnici su odmah počeli da traže novčanik u blizini mesta gde su parkirali automobil, kao i u samom vozilu, ali bez uspeha.

Nakon toga odlučili su da gubitak prijave karabinjerima, ali su zatekli zatvorenu stanicu, pa su se vratili kući kako bi makar blokirali kreditnu karticu.

Upravo tada neko je pozvonio na njihova vrata.

Ilustracija Foto: Uroš Arsić/Mondo

"Zovu se Andrej i Marko, hvala im od srca"

Na pragu su stajala dvojica mladića koji su rekli da su novčanik pronašli na trotoaru u Vigonovu. Pregledali su dokumenta, pronašli adresu i odlučili da lično potraže vlasnika.

- Prošlo je svega pola sata od trenutka kada je novčanik izgubljen, a živimo šest kilometara od centra Vigonova. Znam samo da se zovu Andrej i Marko i da imaju između 30 i 35 godina. Želim još jednom da im se zahvalim - ispričala je Fiorela.

I sam Memo Baldan nije krio emocije.

- Pronašli ste naš novčanik i vratili ga netaknutog, čak ste došli do naše kuće. Vi ste dobri i pošteni ljudi. Žao mi je samo što u toj gužvi nisam stigao da pitam za prezime - rekao je on na kraju.