Slušaj vest

Poljoprivredno gazdinstvo Jovanović iz sela Venčani kod Aranđelovca proizvodi domaće voćne i biljne sirupe, različite likere i voćne rakije, ali ono što ga izdvaja od mnogih drugih sličnih proizvođača jeste to što u asortimanu imaju i slatko od slanine, kao i belo i crno vino od zove.

Sve ove proizvode Jovanovići prodaju preko interneta i na različitim sajmovima, gde kupci mogu da vide i isprobaju ukus ovih neobičnih proizvoda. Štand su imali i na 19. Međunarodnom sajmu etno hrane i pića, koji je održan početkom decembra na Beogradskom sajmu.

Šarenolika ponuda

Iza šarenolike postavke proizvoda stajao je Vladimir Jovanović, koji nam je i skrenuo pažnju na vino od zove i slatko od slanine.

- Proizvodnjom sirupa i rakija bavimo se sedam-osam godina. Pre toga smo gajili borovnice i jagode. Da ne bismo zavisili od nakupaca, krenuli smo da prerađujemo borovnice i jagode. A kako jedno drugo vuče, posle smo prerađivali i višnje i kupine. Neke vrste voća kupujemo od drugih, a divlji dren i zovu beremo u prirodi - počinje priču za Biznis Kurir Vladimir Jovanović.

Vladimir Jovanović Foto: Slavica Čolić

Ideju za slatko potekla sa interneta

Na ideju da asortimanu proizvoda od voća dodaju i slatko od slanine, priznaje Vladimir, došli su slučajno.

- Našli smo recept za slatko od slanine na internetu. Napravili smo, probali svi, supruga, naše četiri ćerke i ja, i svima nam se dopalo. Shvatili smo da je ukus dobar i da može da se dopadne kupcima. I tako smo počeli. Ne pravimo velike količine, već uvek imamo na lageru po 20 malih tegli koje prodajemo preko interneta i na sajmovima. Ljudi na sajmovima gledaju malo u mene, malo u natpis na teglici, ne veruju šta čitaju i neobično im je to. Svi su skeptični dok ne probaju, a onda promene mišljenje i naručuju. Zato slatko od slanine i pakujemo u teglice od 156 ml jer se ljudi lakše odluče da ga kupe da probaju - priča Jovanović i dodaje da teglica slatkog od slanine košta 700 dinara.

ŠTA SVE PROIZVODE JOVANOVIĆI: Voćni sirup, pakovanje 0,75 l i litar (jagoda, borovnica, aronija, višnja, zova, malina, kopriva) - 500 do 600 dinara

Slatko od slanine, teglica od 156 ml - 700 dinara

Belo i crno vino od zove, litar - 1.000 dinara

Kraft pivo "gemini", 0,33l - 250 dinara

Džin, 0,5l - 1.000 dinara

Bejlis, 0,5l - 1.200 dinara

Pelinkovac, 0,5 l - 900 dinara

Jeger (60 različitih trava), 0,5l - 1.200 dinara

Rakija klekovača, litar - 1.000 dinara

Rakija šljivovica (crvenjača crvena ranka), litar - 1.200 dinara

Pijano voće (15 vrsta voća u rakiji, votki, konjaku ili rumu), 0,2 l - 200 dinara

Likeri (orah, višnja, zova, borovnica, jagoda, aronija), 0,5l - 900 dinara

Slatko od slanine Jovanovići prave nepasterizovano i pasterizovano. Ovo prvo može da stoji 15 dana, dok pasterizovano može da raje godinu dana.

1/6 Vidi galeriju GAJKJAAK Foto: Slavica Čolić

- Osnovu slatkog od slanine čine mesnata barena slanina, žuti šećer i malo jabukovog sirćeta. A u to dodajemo crni i beli luk, paradajz, paradajz-pire i čili sos. To je recept koji smo malo modifikovali prema svom ukusu. Dok drugi sve sastojke blendiraju, mi slaninu seckamo na kockice i dinstamo u šećeru - objašnjava Jovanović.

I baš sve generacije jednako reaguju na ovaj neobičan proizvod, koji su osmislili Jovanovići.

- Nema pravila kad su kupci u pitanju. Slatko od slanine kupuju i mladi i stariji. Ko proba na licu mesta i svidi mu se ukus, on kupi. Uglavnom isti kupci naručuju ponovo - kaže Jovanović, kome je to dodatni posao, pored redovnog u firmi u kojoj je zaposlen.

VINA OD ZOVE PROIZVODE GODINU DANA Nije slatko od slanine jedini neobičan proizvod koji prave Jovanovići, jer se u njihovom asortimanu nalazi i belo i crno vino od zove. - Belo vino pravimo od cveta zove, a kada smo videli da i bobice mogu da se koriste, počeli smo od njih da pravimo crno vino. U zovu se stave šećer, kvasac i voda, odradi se fermentacija, pretače se da se očisti od nečistoća i to je to. Davali smo ga vinarima da probaju i svidelo im se, ali nisu mogli da pogode od čega je - s ponosom kaže Vladimir Jovanović.

Dodatni posao

Priznaje da je proizvodnja voćnih sokova i rakija, crnog i belog vina od zove i slatkog od slanine još uvek u razvoju, ali se nada da će jednog dana postati ozbiljan porodični biznis od kog će moći lepo da živi cela porodica.