Da majka braće blizanaca Petra i Pavla Stevanovića iz Dobrače kod Kragujevca nije ostala bez posla 2010. godine, oni danas ne bi imali sopstveni biznis i frimu "Petros Pavlos Sztr", koja se bavi proizvodnjom ručno rađenih sapuna od kozjeg mleka.

A kako to i obično biva kada se kreće od nule, sve snage se usmere u borbu za egzistenciju, tako su i Stevanovići upornošću i sa puno truda uspeli da od ničega stvore nešto. I to ne bilo šta nego uspešan brend "Kozica" u čijem asortimanu ima 11 artikala, a čija mesečna proizvodnja dostiže oko 40.000 sapuna i 10.000 krema od kozjeg mleka.

Počeli od jedne koze

- Majka je ostala bez posla i sa našim ocem se vratila na dedovinu u selo Dobrača gde su u startu kupili jednu kozu kojoj su dali ime Roza. Nakon toga ej broj koza porastao na pet, a danas imamo stado od 40 koza - počinje priču za Kurir Biznis Petar Stevanović.

Petar Stevanović u proizvodnom pogonu

U početku su Stevanovići proizvodili samo kozje mleko, sir i surutku, ali kako se povećavalo stado koza javila se ideja o proizvdonji nekog gotovog proizvoda.

SAPUNI NOSILAC BRENDA "KOZICA"

Najvažnija grupa proizvoda pod brendom "Kozica", koja čini 70% prodaje i prometa, su sapuni koji su ujedno i zaštitni znak firme "Petros Pavlos Sztr".

- Brend ''Kozica'' je kompletno dermatološki testiran i hemijski ispitan u Centru za javno zdravlje Kragujevac - ističe Petar Stevanović.

- Kada se stado uvećalo na 40 koza rešili smo naše kozje mleko pretvorimo u neki gotov proizvod i zato smo 2015. godine brat i ja osnovali firmu "Petros Pavlos Sztr"i odlučili da proizvodimo sapune od kozjeg mleka, potpuno prirodne bez ikakvih dodataka. U startu smo proizvodili 200 sapuna mesečno i prodavali ih u Kragujevcu. Pošto su kupci prepoznali kvalitet ručno rađenih sapuna, proizvodnja se širila, tako da danas proizvodimo oko 40.000 sapuna i 10.000 krema od kozjeg mleka. Proizvodimo i labelo i dečije sapune - nabraja naš sagovornik.

PROIZVODI PRIRODNI 100 ODSTO

Kako kaže Petar, sapuni "Kozica" ne sadrže deterdžente, alkohole, boje i parabene.

- Dodaju se ponekad etarska ulja zbog mirisa, kao i kokosovo ili bademovo ulje. Masnoće koje su prisutne u kozjem mleku pospešuju hidratantna svojstva sapuna. Imamo više vrsta sapuna počev od kokosa, nane, meda, premium sapun argan i konoplja, piling sapun, kao i dečije sapune od žalfije i kamilice. U asortimanu imamo i Kozello balzam za usne, i mleko, kao i kreme za lice i telo neven i badem - nabraja Petar.

Radi cela porodica

U proizvodnji "Kozica"proizvoda učestvuje cela porodica Stevanović, dva brata blizanca Petar i Pavle po struci diplomirani ekonomisti, njihove supruge, deca i roditelji.

- Majka čuva i muze koze. U čuvanju joj pomažu i dečaci, moj i bratov sin, dok tata pomaže oko hranjenja koza. Brat i ja i naše supruge radimo u proizvodnji - kaže Petar koji ne krije da im ovaj porodični biznis donosi šest pristojnih zarada.

Sve što proizvedu Stevanovići plasiraju na srpskom tržištu u veleprodaji i preko drogerija.

- Proizvode plasiramo u domaćim i stranim drogerijama, makretima i u veleprodaji preko koje stižu do svih kupaca u Srbiji - ističe Petar.