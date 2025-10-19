Slušaj vest

"Mir u duši, osmeh na licu“, kako to volim da kažem sam pronašla u svom zavičaju, selo Ratari, opština Smederevska Palanka, nakon suočavanja sa dijagnozom kancer. Nakon oporavka sam donela odluku da se ne vraćam na svoj prethodni posao i podnela zahtev za invalidsku penziju sa nepunih 40 godina i postala “Diplomirani oficir policije na slobodi i poljoprivrednik u pokušaju.”

Ovim rečima koje su i svima nama poruka nad kojom baš treba da zamislimo i da shvatimo da je jedini ispravni način za zdrav život da krenemo da menjamo sve što je po nas loše, a da bi nam bilo bolje, Slađana Arsenijević, nosilac poljoprivrednog gazdinstva Arsenijević iz Ratara počinje svoju priču. Priču borca, stvaraoca.

Promena posla najbolja odluka

"Dijagnoza kancer je bila daj presudan momenat kada sam shvatila da nije život MUP, posao, karijera… i da je to previše svakodnevnog stresa za jednu ženu, majku i suprugu. Možda sam u tom trenutka imala jednu dozu straha da ću se pokajati zbog dugog niza godina školovanja, koji je podrazumevao kurs za policajce, diplomu Više škole unutrašnjih poslova, Policijske Akademije i postdiplomske studije na Policijskoj akademiji. Ali, evo, nakon skoro četiri godine i dalje sam mišljenja da je to bila najbolja odluka za mene.“

Slađana Arsenijević pravi džem od šljiva na starisnksi način na smederevcu Foto: Printscreen/Plodna zemlja

Gazdinstvo Arsenijević je u selu Ratari, opština Smederevska Palanka, udaljeno 15 km od Mladenovca. Suncem je okupano od izlaska do zalaska, pa tako sve što se poseje daje odličan plod. Počeli su od parcele Slađanine dedovine koju su suprug i ona dobili od njenih roditelja. Narednih godina su kupovali okolne parcele i sada imaju nekoliko hektara u okviru gazdinstva. Mladi zasad šljive je podignut decembra 2023. godine i ima oko 2.500 sadnica šljive i to više vrsta – čačanska lepotica, čačanska rodna, stenlej i crvena ranka.

Zasadili i vinograd i peku lozovaču

"Raznovrsnost je dobra zbog kupaže rakija i zbog džema i slatkog od šljiva. Ove godine smo kupili kazan i ispekli prve količine loze. Iskreno još učimo o rakiji i vinu“

Vinograd je tu za njihove potrebe na oko 30 ari, jedan deo je stari vinograd, podignut osamdesetih godina, koji su kupili sa jednom parcelom a onda su podigli i novi vinograd sorte muskat hamburg jer je odlična za proizvodnju rakije loze.

"Prvi voćnjak od 70 stabala, raznog voća je zasađen 2015. godine i bio je za potrebe našeg domaćinstva, da deca beru, penju se na drveće, da znam kada i koliko se prska i šta jedemo. Poslednje dve godine višak voća upakujem u teglice i ponudim instagram zajednici.“

Pravi sokove, džemove, ajvar

U prodaji joj znači snaga društvenih mreža, ali naravno kvalitet je ono što je najjači marketing. Vredna Slađana pravi slatko od divlje kupine, višnje, šljiva, džem od šljive i kajsije, sok od zove, ajvar. Kako kaže: „Sa puno ljubavi na „smederevcu““.

Pravi u malim količinama, onako kako su naše bake spremale, uživa dok to radi. Ne juri količine i ne želi čak ni mešač na struju. Založi „smederevac“, čita knjigu dok vatrica pucketa i lagano krčka i meša.

"Ove godine ćemo imati samo džem od šljiva, slatko od višanja, slatko od divljih kupina, sok od zove je rasprodat i nadamo se da će biti šljiva za slatko od šljiva sa rozetlom naravno. Prošle godine smo imali i orahovaču sa medom, slatko i kompot od trešanja i slatko od divljih trešanja, džem od kajsija. Ove godine dosta toga neće biti, jer je kasni mraz uništio veći deo voća.”

1/6 Vidi galeriju Slađana Arsenijević iz Smederevske Palanke napustila posao u MUP i preselila se sa porodicom na dedovinu i zasadila šljivik i vinograd Foto: Printscreen/Plodna zemlja

Klimatske promene uzimaju danak

Petnaest godina Arsenijevići grade gazdinstvo, od 2009. i svaka je specifična na svoj način. Klimatske promene itekako vidljive. Ili je velika suša, ili kasni mraz ili su česte kiše pa je puno bolesti na biljkama.

„Prošle godine je bio kasni mraz, i tada je stradao vinograd i voće u jednom delu. Ove godine mraz je bio u dva termina i oštetio je voće 95 procenata. Jedva da smo imali da naberemo po nekoliko kilograma trešanja i kajsija. Šljiva je ostalo nešto ali zbog jakog sunca ona bila spolja meka, a unutra i dalje zelena.“

Uzgoj voća zahteva i određena znanja i to je Arsenijevićima značajno iskustvo i znanje poljoprivrednog savetnika dipl. ing Radoslava Cvetkovića koji prati rast i razvoj zasada sa šljivama i vinogradu. Kod prerade Slađani je dragocena pomoć majke koja je ceo radni vek radila u fabrici za preradu voća i povrća “Voćar-Palanka”. kao i komšinice Cece koja ima dugogodišnje iskustvo u pravljenju zimnice.

Život na relaciji Beograd-Ratari

Arsenijevići žive na relaciji Beograd-Ratari, a što je na nešto manje od jednog sata vožnje. Od potpunog preseljenja u selo su odustali, za sada, jer Slađanin suprug radi u Beogradu, stariji sin je sada upisao srednju školu i nisu želeli da se razdvajaju. Ali od juna do septembra i januar, odnosno kada su raspusti svi su u Ratarima.

Na Šumadijskim danama šljive koja se tradicionalno održava početkom avgusta u Stragarima, poljoprivredno gazdinstvo Arsenijević je osvojilo drugo mesto za najlepši štand. Pitamo šta su dalji planovi za razvoj i dobijamo odgovor: