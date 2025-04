„Kada sam imao 31 godinu i oženio se pozvali su me u Jagodinu. Teška konfekcija „Resava“, proizvodnja odela. Videli su moje znanje pa su me poslali više puta u Nemačku na specijalizaciju za servisiranje mašina u kompaniju PFAFF, koja je veliki proizvođač šivaćih mašina. Pregovarali smo, ja sam već imao ime u toj grani industrije i tražio sam odmah stan. Posle godinu i po dobio sam veliku priliku. „Resava“ je pregovarala sa velikom nemačkom firmom o transferu znanja u Irak. Nemci su tamo puštali u rad ogromnu fabriku konfekcije i trebali su im iskusni radnici za to. Sve je to bilo lepo ali meni "Resava“ nije dala stan, po dogovoru“, dodaje Milovan.