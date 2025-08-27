Slušaj vest

Kada je u aprilu ove godine došla na jedan sajam u Beogradu da prodaje kolače, Svetlana Ceca Nikolin iz Vojke u Sremu ni slutila nije da će tog dana doći na originalnu ideju da napravi jedan proizvod koji je vrlo brzo osvojio nepca mnogih sladokusaca.

Reč je o nesvakidašnjoj čokoladi sa čvarcima koja se posle samo nekoliko meseci od ideje pretvorila u proizvod koji će se već od 1. septembra naći u prodaji u Srbiji.

A kako je slučaj hteo da ova uspešna preduzetnica, koja već 18 godina vodi firmu "Ceca Sremica", u svoj asortiman tradicionalnih sremskih torti i kolača uvrsti i čokoladu sa čvarcima, Svetlana je otkrila za Kurir.

Ceca Sremica osmislila recept za čokoladu sa čvarcima

Slatko-slana ideja

- Suprug i ja imamo miks slatko-slanih proizvoda. On se bavi prodajom suvog mesa, a ja pravim kolače i torte za sve vrste veselja, od rođendanskih za decu pa do mladenačkih torti. Zadržali smo se na standardnim sremačkim kolačima i tortama. Pravimo jadro oblande, šubare, čupavce, štrudle raznih vrsta, vanilice, breskvice, oko 40 vrsta sitnih kolača. Po porudžbini radimo i torte. Imamo proizvodnju i veleprodaju u Vojci, a sve što proizvedemo, iznosimo i na različite sajmove po Srbiji. Svakog vikenda smo u drugom gradu - počinje priču Svetlana.

I baš taj neobičan spoj slatko-slanih proizvoda koje prodaju bio je okidač za ideju za pravljenje čokolade sa čvarcima.

- Radila sam na jednom sajmu u Beogradu i spontano sam došla na tu ideju, gledajući neki video u kome su na sto servirali slaninu i med. U tom momentu mi je kliknula ideja - zašto ja ne bih spojila čokoladu i čvarke. Mi smo iz Srema, s tog podneblja gde smo uvek voleli slatko-slane kombinacije. Isto veče kada sam došla kući, uzela sam da probam da vidim kako će to da izgleda i kakvog će ukusa biti. Ni slutila nisam da će to otići toliko daleko i da će dobiti tako velike razmere - priznaje ova iskusna poslastičarka.

VELEPRODAJNA CENA 250 DINARA ZA 100 GRAMA Svetlana Nikolin kaže da u proizvodnji polako spremaju zalihe čokolade sa čvarcima za prodaju čija je veleprodajna cena 250 dinara za 100 grama.

- Mi iz radionice ne izađemo pre 12 uveče, a ustajemo u četiri ili pola pet ujutru. Ovo je porodični biznis i cela porodica živi od toga. Pomažu nam moji roditelji i suprugov otac. Mi prodajemo samo na veliko. Imamo oko 100 radnji koje snabdevamo kolačima. Stariji sin već tri godine razvozi robu, a kada je sezona, od novembra do januara, pomaže mu i otac - ističe Svetlana.

Prvi degustatori

I kao što to obično biva, prvi degustatori novih proizvoda bili su najbliži članovi porodice. U Svetlaninom slučaju prvu čokoladu sa čvarcima probala su njena deca.

- Rekli su: "Što je ovo super". Pustila sam ih da pogađaju šta je unutra i nabrajali su ovo ili ono, ali nisu uspeli da pogode. Kada sam im otkrila o čemu se radi, odmah su napravili video sa čokoladom sa čvarcima, postavili na Instagram Ceca Sremica i to je izazvalo veliko interesovanje. Ljudi su zvali non-stop, svima se svidela ideja, želeli su da probaju i onda smo mi kao jedna ozbiljna firma zvali tehnologa da se vidi koju čokoladu je najbolje kombinovati sa čvarcima - objašnjava Svetlana.

KAKO SE PRAVI ČOKOLADA SA ČVARCIMA Kao i kod svakog originalnog proizvoda, receptura za čokoladu sa čvarcima je tajna, ali Svetlana Nikolin za Kurir otkriva koje vrste čokolade u nju dodaje. - Imamo jednu jedinu varijantu čokolade sa čvarcima u koju ide kakao čokolada, čokolada u prahu, mlečna čokolada i čvarci. Na 100 grama čokolade ide oko 30 do 50 grama čvaraka - ističe Svetlana, koja ne krije da je čokolada sa čvarcima u njihovoj kući sada glavno posluženje kada im dolaze gosti.

Ova izumiteljka čokolade sa čvarcima ističe da je do konačnog proizvoda bilo potrebno da se završe različite analize i papirološke procedure.