RASPISAN OGLAS ZA "NAJBOLJI POSAO NA SVETU", A PROŠLO SAMO 12 KANDIDATA OD 2.000: Nude besplatno pivo, čips i taksi do kuće

Oglas za posao degustatora piva u jednoj pivari u Severnoj Irskoj, prozvan je "najboljim poslom na svetu".

Oglas je privukao pažnju čak 2.500 kandidata, ali malo njih je zadovoljilo kriterijume potrebne za obavljanje tog posla.

Oglas je uključivao primamljivu ponudu koja je obuhvatala besplatno pivo, čips i čak taksi do kuće, što je privuklo pažnju entuzijasta širom sveta. Međutim, čini se da samo mali postotak populacije poseduje genetske predispozicije neophodne da bi postali "superdegustatori".

Naime, Džejms Hjui, vlasnik pivare Walled City Brewery u Deriju, ističe da je ključ svega u "genetici", pri čemu samo 1/100 do 1/200 ljudi može za sebe da kaže da su "superdegustatori".

"Problematično je to što verovatno niste svesni da ste superdegustator", napomenuo je Hjui, dodajući da se ta osobina često otkriva tek u neformalnim situacijama, poput ručka s prijateljima, piše Skynews.

Glavni pivar Džoš Kajl izrazio je čuđenje koliko su ljudi bili spremni da putuju radi besplatne krigle piva, istakavši da su neki stizali čak iz Filadelfije i San Paola.

"Dve adrese su me posebno impresionirale, Filadelfija u Americi i San Paolo u Brazilu, što me zaista iznenađuje. Ali, mislim da to na neki način rezimira ljudsku vrstu", dodao je.

Ipak, nezavisno od velikog interesa, samo je 12 kandidata zadovoljilo kriterijume irske pivare, dok će preostalih 2.488 kandidata morati sami da plate svoju sledeću rundu pića.

