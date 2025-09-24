Slušaj vest

Porodica Betine Žunje iz Temerina oduvek se bavila poljoprivredom, ali su spremnost na izazove i saznanje da je biti korak ispred drugih recept za uspeh prevagnuli da višegodišnjem uzgoju lešnika dodaju organski kivi.

Betina, po struci ekonomista, priznaje da je ideja o proizvodnji kivija u Srbiji došla od njenog oca Jožefa, koji je oduvek voleo izazove.

- Moja porodica se oduvek bavila poljoprivredom, počevši od babe i dede, zatim su nastavili moj tata i moja tetka sa suprugom.Zajedničkim radom i trudom, osnovali su zemljoradničku zadrugu "Žunji-Silak".

-Svi radimo zajedno. U posao su uključeni svi bliži članovi porodice. Imajući u vidu promene klime i vremenskih uslova, manjim delom smo se okrenuli ka voćarstvu. Moj tata je krenuo od zasada lešnika, a za samo nekoliko godina, podigao je čak 25 hektara ovog orašastog voća. On je oduvek voleo izazove i smatra da je uspeh kada ste korak ispred većine ljudi. Svesni smo da uzgoj kivija nosi i određeni rizik, ali bez rizika nema ni uspeha - počinje priču za Kurir Biznis Betina Žunje.

Inovacije

Priznaje da je ona glavni inicijator za proizvodnju organskog kivija jer, kako kaže, uslovi za njegov uzgoj u Srbiji idu mu naruku, jer kod nas ne postoje štetočine ili bolesti koje su opasne po ovo zeleno voće.

- Zbog same prirode zemljišta, potrebno je nadoknaditi gvožđe, sistem zalivanja je obavezan, jer biljka kivija zahteva puno vode. Sadnice smo nabavili u Mađarskoj. Uzgoj nije komplikovan, ali s druge strane ne postoji mogućnost za automatizaciju, svaki proces vršimo ručno od rezidbe, vezivanja izdanaka, spuštanja izdanaka, pa sve do berbe. Za izdanke smo obezbedili nosače na koje mogu da se penju - objašnjava naša sagovornica.

Dva načina uzgoja Na plantažama u Temerinu Betinina porodica praktikuje dva načina uzgoja organskog kivija. - Novozelandski G3 sistem funkcioniše tako što nosači formiraju oblik trougla, pomoću kojih se izdanci penju na pet-šest metara visine. Na taj način povećava se potencijalni rod jer se formira duža grana. Ovaj način je zahtevniji. Drugi je italijanski sistem uzgoja, koji je jednostavniji za održavanje. Izdanci formiraju oblik kišobrana, a prinos je manji jer su grane kraće - objašnjava Betina.

Zahvaljujući velikoj potražnji i dobrim rezultatima od pola hektara u 2014. godini, plantaža organskog kivija se za četiri godine, već 2018. godine, proširila na 1,4 hektara. Ipak, prošla godina im je bila jako teška zbog nepovoljnih vremenskih uslova, pa samo od tog biznisa ne može da se živi.

- Nažalost, zbog ovakvih trenutnih uslova nije moguće živeti od ovog posla. Ali pomoću naše jake firme možemo da opstanemo, a to važi i za ostale poljoprivredne poslove. Izuzetno izazovne godine su iza nas i svi se samo nadamo da će vrlo brzo sve krenuti nabolje, u suprotnom smo u velikom problemu - kaže Betina i dodaje da su prošle godine sa 1,4 hektara ubrali tonu organskog kivija.

Od mraza ne štiti ništa Proizvodnji organskog kivija najveći neprijatelj je prolećni mraz, od koga nema adekvatne zaštite, ističe Betina. - Ulagali smo i u protivmraznu zaštitu, o kojoj svi toliko pričaju, ali ni ona se nije pokazala kao efikasno rešenje. Učinili smo sve što je do nas. Prolećni mraz nam je najveći neprijatelj poslednje dve godine, što nam se značajno odražava na prinos. Prošla godina nam je bila posebno teška zbog naglih klimatskih promena. Ni letnja vrućina svakako nije od koristi, često ni zalivanjem ne uspevamo da nadoknadimo vodu.

