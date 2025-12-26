Slušaj vest

Ova mera jedna je od preporuka koju je Savet za male biznise NALED-a aktivno zagovarao u dijalogu sa Ministarstvom finansija. Produženje je potvrđeno izmenama Uredbe o paušalnom oporezivanju, i predstavlja značajno olakšanje za više od 170.000 paušalno oporezivanih preduzetnika u Srbiji, omogućavajući im predvidivije i stabilnije poslovanje.

- Produženje ograničenja rasta poreske osnovice do kraja 2027. godine je važan signal podrške preduzetnicima. Omogućava im da planiraju poslovanje bez straha od naglih poreskih opterećenja, što je posebno značajno u uslovima aktuelne ekonomske neizvesnosti. Zahvaljujemo se Ministarstvu finansija na otvorenosti i konstruktivnom pristupu u dijalogu sa preduzetnicima, što je omogućilo da se potrebe malih biznisa bolje uzmu u obzir - kaže Irena Đorđević Šušić, šefica Jedinice za inovacije i preduzetništvo u NALED-u.

Iz ugla Saveta za male biznise postoji prostor za dodatna unapređenja položaja paušalaca, uključujući uvođenje konsolidovane uplate poreza i doprinosa na jedan, umesto četiri, računa, omogućavanje paušalcima koji pređu limit od šest miliona dinara da se, putem aplikacije Poreske uprave, opredele za režim isplate lične zarade i povećanje limita prihoda koji paušalac može ostvariti, a da ostane u paušalnom režimu oporezivanja.

Imamo dobar primer iz okruženja - Hrvatska je ove godine izjednačila limit za paušalno oporezivanje sa pragom za ulazak u PDV, podižući ga sa 40.000 na 60.000 evra. Time se uvažavaju inflatorna kretanja i smanjuje mogućnost grešaka i zabune koje nastaju zbog postojanja dva različita limita“, ističe Sofija Popara Parmarković, osnivačica Clever-a i predsednica Radne grupe za tradicionalno preduzetništvo Saveta za male biznise NALED-a.

Ograničenje rasta poreske osnovice od 10% godišnje neće se primenjivati u slučajevima kada preduzetnik paušalac promeni šifru delatnosti, opštinu ili mesto registracije, osim u situacijama kada dođe do promene opštine unutar istog grada.

Podsetimo, reforma paušalnog oporezivanja započeta je 2019. kada je na inicijativu i uz podršku NALED-a, uz vodeću ulogu Ministarstva finansija i Poreske uprave, uvedena transparentna formula za obračun poreskih obaveza. Korišćenjem Kalkulatora paušalnog poreza i doprinosa koji je dostupan na sajtu Poreske uprave purs.gov.rs, preduzetnici paušalci mogu unapred da saznaju visinu obaveza. Tada je uvedena i dostava konačnih poreskih rešenja na početku godine, što znači da paušalci više ne moraju da plaćaju akontacione iznose tokom godine i strahuju koliko će morati dodatno da plate po dobijanju konačnih rešenja. Poreska rešenja se od 2020. godine dostavljaju isključivo u elektronskoj formi kroz poresko sanduče na portalu ePorezi.