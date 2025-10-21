Slušaj vest

Poreska uprava obavestila je poreske obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti, koji su u tekućoj godini porez plaćali na oporezivu dobit, da zahtev za paušalno oporezivanje za 2026. godinu mogu podneti najkasnije do petka, 31. oktobra 2025. godine. Kako su naveli, zahtev se podnosi u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave ePorezi.

Preduzetnicima koji ispunjavaju uslove za paušalno oporezivanje, rešenje Poreske uprave o odobrenom paušalnom oporezivanju, koje će važiti do 1.1.2026. godine, biće dostavljeno elektronskim putem u poresko sanduče, na portalu ePorezi.

Preduzetnici paušalci, kod kojih nisu izmenjeni uslovi poslovanja koji bi isključili pravo na paušalno oporezivanje, nemaju obavezu podnošenja zahteva i ovaj način oporezivanja koriste dok se ne utvrdi da su prestali razlozi za paušalno oporezivanje.

Napominju da se pravo na paušalno oporezivanje ne može priznati obvezniku:

- koji obavlja delatnost iz oblasti reklamiranja i istraživanja tržišta,

- koji obavlja delatnost iz oblasti: trgovine na veliko i trgovine na malo, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama,

- u čiju delatnost ulažu i druga lica,

- čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez veći od 6.000.000 dinara,

- koji je evidentiran kao obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

Izuzetno od navedenog, obvezniku koji trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost obavlja u kiosku, prikolici ili sličnom montažnom ili pokretnom objektu, kao i obvezniku koji vrši proizvodnju i prodaju isključivo sopstvenih proizvoda u okviru obavljanja delatnosti može se, na njegov zahtev, odobriti da porez plaća na paušalno utvrđen prihod.

Detaljne informacije o uslovima i kriterijumima za paušalno oporezivanje, dostupne su u Poreskom informatoru za fizička lica koja obavljaju samostalnu delatnost, koji je dostupan na internet stranici Poreske uprave Republike Srbije, u sekciji „Vaš poreznik“.

