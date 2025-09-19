Slušaj vest

Poreska uprava pomno prati i novčane darove, pa svi koji planiraju da poklone veće sume moraju da vode računa o obavezi prijavljivanja i granicama poreskih olakšica.

Naime, svaki poklon od 20.000 evra ili više mora se prijaviti poreskoj upravi u roku od tri meseca, a zatim se procenjuje da li postoji obaveza plaćanja poreza na poklon. Manji iznosi, poput božićnog džeparca za unuke, ostaju van domašaja poreske kontrole, ali kod većih suma potrebno je obratiti pažnju na zakonske limite.

Visina neoporezivog iznosa zavisi od odnosa između davaoca i primaoca poklona.

Tako supružnici i životni partneri mogu preneti do 500.000 evra bez poreza, deca do 400.000 evra, dok unuci imaju olakšicu od 100.000 do 200.000 evra (ili čak 400.000 ukoliko su roditelji preminuli). Za braću, sestre i bliže srodnike limit je 20.000 evra, isto kao i za prijatelje ili dalju rodbinu.

Sve iznad ovih iznosa podleže oporezivanju.

Visina poreza zavisi od poreske klase

Tri kategorije obuhvataju: supružnike, decu i partnere (klasa I), zatim braću, sestre i bliže rođake (klasa II), dok u klasu III spadaju prijatelji i svi ostali.

Poreske stope kreću se od 7 do čak 50 odsto, u zavisnosti od sume i klase. Bitno je napomenuti da se poreske olakšice primenjuju u periodu od deset godina – što znači da se vrednosti darova akumuliraju.

Porez na poklone ne odnosi se samo na novac. Nekretnine, zemljište, akcije, plemeniti metali ili drugi oblici imovine takođe potpadaju pod zakon. Ipak, izvesna izuzeća postoje – na primer, iznajmljene nekretnine uživaju delimično poresko oslobođenje, dok stambene nekretnine u vlasništvu supružnika ili životnih partnera mogu biti potpuno oslobođene.

Drugim rečima, iako je darivanje u Nemačkoj deo tradicije, svako ko planira da pokloni veće sume ili imovinu mora imati na umu da poreska uprava ne gubi iz vida nijedan značajniji transfer – i da granica između pažnje i poreza zavisi upravo od visine i prirode dara.