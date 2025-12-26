Slušaj vest

Zada zarada poraste, dileme postaju još izraženije - kako ispuniti obaveze prema državi, a pritom sačuvati što veći deo prihoda i izbeći nepotrebnu birokratiju.

Rasprava na Redditu privukla je veliku pažnju nakon što je jedan korisnik podelio iskustvo dobijanja ponude iz Francuske vredne 144.000 evra godišnje, tj. 12.000 evra mesečno, za remote poziciju (rad na daljinu) u usko specijalizovanoj oblasti. Uslovi su, kako navodi, odlični, firma je spremna na saradnju i čeka samo njegovu potvrdu.

Jedino pitanje koje ga muči jeste - kako ovu zaradu oporezovati u Srbiji uz što manje birokratije, čak i ako to znači nešto veći porez.

Poslodavci će imati više novih obaveza Foto: Shutterstock

Posebno mu je važno da: novac bude odmah dostupan

nema komplikovanih procedura

da sistem bude predvidiv, jer se stara o roditeljima Frilenseri, paušalci ili firma?

U diskusiji se najčešće pominju tri opcije: frilenserski model, preduzetništvo (paušal ili lična zarada) i osnivanje firme. Međutim, komentari su prilično jednoglasni kada je u pitanju odnos birokratije i jednostavnosti.

Frilenserski model - najmanje papirologije

Prema mišljenju većine učesnika rasprave, frilenserski model ima ubedljivo najmanje birokratije:

poreska prijava jednom u tri meseca

nema knjigovođe, doprinosa kroz firmu, ni dodatnih administrativnih zahteva

novac je odmah na raspolaganju

Naravno, postoji svest da se kod većih prihoda ne može izbeći i godišnji porez na dohodak građana, ali to važi za sve modele poslovanja.

Foto: Shutterstock

Ostali oblici poslovanja - više mogućnosti ali i više obaveza

S druge strane, preduzetnik sa ličnom zaradom, paušalac ili DOO, donose određene mane:

znatno više birokratije

obavezno vođenje knjiga

veće administrativne troškove Koje su prednosti? više prostora za legalne poreske optimizacije

veću fleksibilnost kod troškova i strukture isplate

Jedan od korisnika je naglasio: "Ne možeš i minimalnu birokratiju i maksimalnu optimizaciju poreza - moraš da biraš.“

Podeljena mišljenja

U ovoj debati na društvenoj mreži bilo je onih koji su savetovali da frilens nema smisla, jedino u slučaju 2.000 evra bruto zarade mesečno, ali i onih koji su tvrdili potpuni suprotno: "Frilens je najjisplativiji, zadaje mnogo manje glavobolje od ostalih načina". Među njima jedan korisnik smatra da je otvaranje firme i uzimanje knjigovođe, sigurnija opcija: "Platiš 18% poreza na 144.000 evra, sve je uredno prema državi i mirno spavaš".

Bilo je i onih koji navode da D.O.O nije isplativa opcija i da jedino dolazi u obziru ukoliko imate veliku ušteđevinu za trošenje. Nekoliko njih je preporučilo opciju Preduzetnik sa ličnom zaradom: "Ne moraš da brineš o godišnjem limitu, ali treba voditi knjige".

Kako doneti odluku?

Frilenserski model je najjednostavniji, jer uključuje najmanje procedura i administracije.