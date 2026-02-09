Slušaj vest

Novosađani su svesni da je voće i povrće van sezone uvek bilo i biće skuplje, ipak s pravom se pitaju kako da napune korpu osnovnim namirnicama, kada su i sezonski proizvodi postali pravi luksuz.

Novi Sad pijaca
Foto: Tijana Majkić

Na Limanskoj pijaci posebno se ističu visoke cene jagoda koje se prodaju od čak 1.000 do 1.200 dinara za pola kilograma. Domaćice za kilo tikvica na pijacama moraju da izdvoje između 600 i 650 dinara.

Novi Sad pijaca
Foto: Tijana Majkić

Za mnoge kupce, naročito porodice, ovakve cene su potpuno neprihvatljive i daleko su od realnih mogućnosti kažu, ali ističu da želja za voćem i povrćem kojeg nema u sezoni ipak je odlučujući faktor da se izdvoje ovi iznosi.

Novi Sad pijaca
Foto: Tijana Majkić

Na pijaci, koja je godinama važila za mesto povoljnije i kvalitetnije kupovine, danas se sve češće može čuti nezadovoljstvo i komentari da su cene dostigle nivo koji više ne prati standard građana. Umesto da sezona donese olakšanje kućnom budžetu, čini se da je kupovina voća i povrća postala ozbiljan udar na džep.

Biznis Kurir

