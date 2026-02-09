Slušaj vest

Ako imate račun u banci koji ne koristite i ne želite više da plaćate njegovo održavanje, možete ga zatvoriti jednostavno tako što ćete sa ličnom kartom otići u filijalu banke u kojoj je račun otvoren.

Zatvaranje računa je besplatno

Banka ne sme da naplati naknadu za zatvaranje računa. Međutim, pre zatvaranja važno je proveriti da li postoje nerazrešene obaveze vezane za taj račun, poput dozvoljenog minusa, kreditnih kartica ili kredita.

Sve dugovanja moraju biti izmirena ili prebačena na drugi račun, jer banka ne može ugasiti račun dok postoje neizmirene obaveze. To znači da račun ne sme imati dozvoljeni minus, dugovanja po kreditnim karticama ili drugim bankarskim proizvodima. Banka prvo mora da naplati sve nepodmirene potraživanja pre nego što ugasi račun.

Otežane procedure

U praksi, procedure ponekad mogu biti otežane: banke mogu tražiti da se klijent vrati kasnije ili koristiti druge izgovore kako bi obeshrabrile zatvaranje računa. Ipak, građani imaju pravo da zahtevaju zatvaranje računa i izdavanje potvrde o gašenju, koja je besplatna.

Ako planirate da otvorite račun u drugoj banci, nova banka može direktno komunicirati sa starom i koordinisati zatvaranje računa, čime se proces dodatno olakšava.

Po zatvaranju, preporučuje se da proverite status računa u kreditnom birou, kako biste bili sigurni da je račun zaista ugašen. Ovo može sprečiti eventualne naknadne zahteve banke za dugovanja ili troškove održavanja računa.

Ukoliko planirate da otvorite račun u drugoj banci, praktično rešenje je da nova banka sama koordinira zatvaranje starog računa, čime se eliminišu problemi i odbijanja starog bankarskih službenika.