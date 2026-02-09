Slušaj vest

Agencija za prostorno planiranje i urbanizam objavila je danas da će građani koji iz objektivnih razloga nisu podneli prijavu za evidentiranje i upis pravo svojine na nepokretnostima u smislu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima u propisanom roku to mogu učiniti do 24. oktobra.

Zakonom je propisano da se te prijave mogu podneti u roku od godinu dana od stupanja na snagu pomenutog zakona, ukoliko uz prijavu dostave dokaze za koje se nesumnjivo može utvrditi opravdanost za nepodonošenje prijave, navodi se u obaveštenju koje je objavljeno na sajtu Agencije za prostorno planiranje.

Agencija prilikom obrade prijave kao prethodno pitanje vrši ocenu dokaza dostavljenih uz zakasnelu prijavu.

Aplikacija "Svoj na svome" od 9. februara ima otvorenu novu funkcionalnost, koja predstavlja i obavezan podatak "Razlog nepodnete prijave" gde podnosilac prijave bira neku od ponuđenih opcija ili unosi samostalno razlog nepodnete prijave blagovremeno.

U polju "ubaci dokaz" se prilaže dokaz na koji se podnosilac poziva, navedeno je u obaveštenju Agencije.

Ta funkcionalnost, kako je navedeno, biće omogućena zaključno sa 24. oktobra 2026. godine. Svi podnosioci prijava za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima imaju mogućnost da putem aplikacije "Svoj na svome" dopunjuju podnete prijave u smislu dostavljanja dodatne dokumentacije, za već navedene objekte na parcelama obuhvaćenim zahtevima.

Dodavanje novih objekata nije moguće ovom funkcionalnošću zakasnele prijave.

U slučaju da agencija u postupku pregleda i obrade prijave, utvrdi da postoje tehnički nedostaci, odnosno neslaganja sa podacima sadržanim u bazi podataka, obavestiće podnosioca prijave putem Aplikacije uz obaveštenje SMS porukom, da uočene nedostatke u roku od 30 dana od dana dostavljanja obaveštenja otkloni. U slučaju da podnosilac prijave ne otkloni nedostatke u ostavljenom roku, agencija u uslovima za upis prava svojine na objektu odlučuje na osnovu dostupnih podataka.

Kada agencija utvrdi da lice, u čiju korist se vrši upis prava svojine, podleže obavezi plaćanja naknade iz člana 8. Zakona, upućuje obaveštenje putem aplikacije "Svoj na svome" uz obaveštenje SMS porukom, tom licu sa instrukcijom za plaćanje naknade, u roku od 30 dana od dana uručenja obaveštenja.

U slučaju da obveznik naknade ne izmiri obavezu iz ovog člana u propisanom roku, agencija izdaje potvrdu o upisu prava sa zabeležbom zabrane raspolaganja, koja se briše po izmirenoj obavezi po ovom osnovu.

Republički geodetski zavod vrši upis prava svojine na osnovu odredbi zakona, potvrde agencije kao izvršne isprave iz zakona kojim je uređen upis nepokretnosti u katastar nepokretnosti i infrastrukture, prioritetno bez obzira na redosled odlučivanja propisan zakonom kojim se uređuje postupak upisa u katastar nepokretnosti i infrastrukture, bez saglasnosti lica koja su ranije podnela zahteve nadležnom organu zavoda.

Sve promene u bazi katastra nepokretnosti i katastra infrastrukture izvršene u skladu sa odredbama ovog zakona javno su dostupne na e-katastru nakon izvršenog upisa prava svojine.