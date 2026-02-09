Srbija u svetskm vrhu u borbi protiv pranja novca, rame uz rame sa Švajcarskom! Ministar Mali: Samo 13 zemalja postiglo ovakve rezultate
Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali danas je objavio fascinantne rezultate koje je Srbija ostvarila na ovom polju.
- Sa ovim sam danas započeo 16. sednicu Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma Vlade Srbije jer svim kolegama iz deset relevantnih institucija koje učestvuju u radu ovog tela želim da čestitam na izuzetnom rezultatu, na zalaganju, trudu i radu na tome da svetu predstavimo koliko je Srbija napredovala - napisao je Mali na Instagramu i nastavio:
Ove rezultate nedavno je objavio Komitet Saveta Evrope "Manival“ (MONEYVAL) u izveštaju u kome se procenjuje delotvornost Srbije u ovim oblastima, a koji je pokazao da je Republika Srbija u poslednjih deset godina postigla ogroman napredak i ostvarila jedan od najboljih rezultata u svetu.
Danas smo u Vladi održali prvu sednicu nakon objavljivanja ovog izveštaja u kojem je Srbija dobila sedam pozitivnih ocena od 11.
Zahvalan sam na angažovanju svim institucijama i pojedincima, ali idemo dalje sa radom pa će ovo telo kojim predsedavam već do kraja aprila Vladi Srbije predstaviti Strateško-operativni plan sa narednim koracima.
Ovakva međunarodna potvrda nam je značajna jer znači da Srbija ima respektabilne institucije koje su glavna karika u nastavljanju lanca pozitivnih rezultata. Jedan od sledećih koraka je maksimalna ažurnost baze podataka u ovom sektoru, sa ažuriranjem na dnevnom nivou, čime bismo postali prva zemlja u Evropi sa takvim sistemom.
Podsećam, pozitivne ocene date su Srbiji za oblasti nacionalna procena rizika i koordinacija, međunarodna saradnja, nadzor finansijskog sektora, transparentnost pravnih lica i njihovih stvarnih vlasnika, krivično gonjenje za pranje novca, oduzimanje imovine stečene kriminalnom delatnošću, finansijske sankcije za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje.
Čestitam svima koji su deo ovog uspeha - zaključio je Mali.
Biznis Kurir