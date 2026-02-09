Slušaj vest

Cena zlata porasla je do 1,7 odsto na trgovanju u Aziji u ponedeljak, nadoknadivši deo gubitaka nakon istorijskog sloma krajem prošlog meseca. Metal je povratio oko polovinu gubitaka nastalih otkako je potonuo sa istorijskog maksimuma dostignutog 29. januara. Porasla je i cena srebra.

Sposobnost zlata da se stabilizuje iznad praga od 5.000 dolara "biće ključna za procenu da li tržište može da pređe sa kratkoročnog oporavka na održiviji rast", rekao je Ahmad Assiri, analitičar u Pepperstone Group Ltd.

Kineska banka nastavila da kupuje

Podaci objavljeni tokom vikenda pokazali su da je kineska centralna banka nastavila da kupuje zlato već petnaesti mesec zaredom, što ukazuje na postojanu tražnju - ključni faktor dugotrajnog bikovske (optimistične) tendencije koja je prethodila nedavnom padu. Takve kupovine će biti nastavljene, izvestio je kineski državni list "Securities Times", pri čemu relativno male kupovine pomažu Narodnoj banci Kine da diverzifikuje imovinu, ali tako da ne izazove cenovne volatilnosti.

Plemeniti metali su prethodno bili na rekordnom nivou, podstaknuti pojačanim geopolitičkim rizicima, strategijom zaštite od "razvodnjavanja" valuta i zabrinutošću u vezi sa nezavisnošću Feda. Talas spekulativne kupovine dodatno je pogurao rast, pre nego što su zlato i srebro krajem prošlog meseca naglo pali.

Američki ministar finansija Scott Bessent naveo je "neobuzdano" trgovanje u Kini kao jedan od razloga za prošlonedeljne snažne cenovne oscilacije. Uprkos nedelji nestabilnog trgovanja nakon istorijskog preokreta, banke i upravljači imovinom, uključujući Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc. i Pictet Asset Management, smatraju da će se zlato oporaviti zahvaljujući dugoročnim pokretačima tražnje, poput šire diverzifikacije van američke imovine, neizvesnosti u vezi sa monetarnim politikama i pojačanih kupovina centralnih banaka.

Kineski regulatori su, prema rečima ljudi upoznatih sa situacijom, savetovali finansijske institucije da ograniče izloženost američkom državnom dugu, navodeći zabrinutost zbog rizika preterane izloženosti jednom tržištu i tržišne volatilnosti.

Zvaničnici su pozvali banke da ograniče kupovine američkih državnih obveznica i naložili onima sa visokom izloženošću da smanje svoje pozicije, rekli su izvori.

Turbulentna trgovina srebrom

Kada je reč o srebru, tržišna kretanja bila su burnija nego kod zlata, pojačana spekulativnim zamahom i slabijim vanberzanskim trgovanjem. Beli metal, koji je izgubio više od trećine vrednosti od dostizanja rekordnog maksimuma, porastao je do šest odsto u ponedeljak, premašivši 82 dolara za uncu.

Gledajući unapred, trgovci će pratiti predstojeće američke ekonomske podatke u potrazi za signalima o pravcu monetarne politike Feda. Izveštaj o zaposlenosti za januar, koji se objavljuje u sredu, očekuje se da pokaže stabilnije stanje na tržištu rada, dok su podaci o inflaciji zakazani za petak.

Dodatno podgrevajući zabrinutost u vezi sa nezavisnošću Feda, kandidat predsednika Donalda Trumpa za sledećeg predsednika centralne banke Kevin Warsh izrazio je podršku novom sporazumu između američke centralne banke i Ministarstva finansija.

Zlato je poraslo 1,5 odsto na 5.038,39 dolara za uncu u 14.12 po singapurskom vremenu. Srebro je ojačalo 5,8 odsto na 82,32 dolara. Platina je zabeležila minimalne promene, dok je paladijum porastao.

Bloomberg Dollar Spot Index, pokazatelj vrednosti američke valute, pao je 0,2 odsto.