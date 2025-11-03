Istovremeno, indeks američkog dolara (DXY) oslabio je za 0,1 odsto, čime su zlatne poluge postale privlačnije i jeftinije za vlasnike drugih valuta.

Američke Federalne rezerve (FED) su 29. oktobra po drugi put ove godine smanjile kamatne stope za 25 baznih poena, ali su oštri komentari predsednika Džeroma Pauela nakon tog poteza uneli sumnju u mogućnost daljih smanjenja tokom 2025. godine.

Rast nije zabeležilo samo zlato — srebro je poskupelo 0,6 odsto i sada vredi 48,92 dolara po unci, dok je platina skočila za 2,3 odsto na 1.604,21 dolara, a paladijum je porastao za gotovo jedan odsto, na 1.447,08 dolara po unci.