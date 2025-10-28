Cena zlata pala je za jedan odsto na 3.941,65 dolara po unci.
Cena zlata pala na najniži nivo od 10. oktobra! Trgovinski sporazum SAD i Kine drastično uticao na potražnju
Cene zlata su danas pale za jedan odsto na 3.941,65 dolara po unci (od 06:52 GMT), dostigavši najniži nivo od 10. oktobra.
Cene zlata su nastavile skoro tronedeljni minimum, jer je optimizam zbog potencijalnog trgovinskog sporazuma između SAD i Kine smanjio potražnju za sigurnim zlatnim utočištem, prenosi Reuter.
U nedelju su visoki kineski i američki ekonomski zvaničnici razradili okvir trgovinskog sporazuma o kojem će američki predsednik Donald Tramp i Si Đinping odlučivati kasnije ove nedelje.
Cena srebra je danas pala za 0,8 odsto na 46,51 dolara po unci, platina je pala za 2,6 odsto na 1.549,85 dolara, a paladijum je izgubio 1,2 odsto na 1.385,50 dolara.
