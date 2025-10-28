Rumunija traži od Rusije da joj vrati njeno zlato

Slušaj vest

Cene zlata su danas pale za jedan odsto na 3.941,65 dolara po unci (od 06:52 GMT), dostigavši najniži nivo od 10. oktobra.

Cene zlata su nastavile skoro tronedeljni minimum, jer je optimizam zbog potencijalnog trgovinskog sporazuma između SAD i Kine smanjio potražnju za sigurnim zlatnim utočištem, prenosi Reuter.

U nedelju su visoki kineski i američki ekonomski zvaničnici razradili okvir trgovinskog sporazuma o kojem će američki predsednik Donald Tramp i Si Đinping odlučivati kasnije ove nedelje.