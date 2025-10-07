Cena zlata nastavila je snažan rast i dostigla novi istorijski rekord, premašivši vrednost od 3.900 dolara po unci, jer je sve veća politička neizvesnost u Sjedinjenim Američkim Državama pojačala potražnju za sigurnim ulaganjima.

Kako prenosi Trading Economics, obustava rada američke vlade i dalje traje, pošto republikanci i demokrate ni proteklog petka nisu uspeli da postignu dogovor o produženju finansiranja federalnih institucija.

Ova blokada odložila je i ključne ekonomske objave, uključujući septembarski izveštaj o zaposlenosti, pa su se investitori okrenuli alternativnim pokazateljima koji ukazuju na slabljenje tržišta rada. To je dodatno povećalo očekivanja o skorom smanjenju kamatnih stopa američke centralne banke (FED).

Tržišta trenutno procenjuju 95 odsto verovatnoće da će FED smanjiti kamate za 25 baznih poena već u oktobru, dok je šansa za novo smanjenje u decembru 84 odsto.

Iako novih ekonomskih podataka nema, investitori sa pažnjom prate izjave zvaničnika FED-a kako bi stekli uvid u pravac buduće monetarne politike.

Od početka godine, zlato je poskupelo gotovo 50 odsto, što se pripisuje rastu globalne nesigurnosti – od ekonomskih previranja do geopolitičkih tenzija širom sveta.