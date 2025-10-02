Slušaj vest

Prema podacima sa Njujorške berze, cena unce zlata je porasla na 3.920,90 dolara.

Inače, osnovna prognoza Goldman Saks-a koja je objavljena polovinom septembra, predviđa da bi cena zlata u normalnim okolnostima mogla da poraste na 4.000 dolara po unci, do polovine 2026. godine, dok bi u slučaju izuzetno negativnog šoka mogla da dostigne i 5.000 dolara. Kako sada stvari stoje, zadati rekord od 4.000 dolara mogao bi biti premašen već narednih dana.

Zlato
Stopa nezaposlenosti biće objavljena u petak Foto: Shutterstock

Savezna vlada Sjedinjenih Američkih Država zvanično je obustavila rad nakon što Kongres nije uspeo da usvoji privremene zakone o finansiranju do isteka roka.

Predstavnici biznis zajednice upozoravaju da obustava rada stvara neizvesnost, ugrožava ključne usluge i šteti američkim kompanijama, radnicima i porodicama.

BiznisKurir/Bonitet.com

Ne propustiteInfoBizCENA ZLATA NASTAVLJA DA PROBIJA REKORDE: Unca skoro 4.000 dolara - investitori strahuju!
Zlatne poluge u rukama
InfoBizCENA ZLATA PONOVO PROBILA SVE REKORDE: FED sprema veliku promenu, tržišta u napetom iščekivanju!
shutterstock_2453150935.jpg
InfoBizI SA PROSEČNIM PRIMANJIMA MOŽETE ULOŽITI U ZLATO! Stručnjaci tvrde: Trenutno najpovoljnija opcija štednje i ulaganja, ne nekretnine
zlato.jpg
InfoBizZLATO OBARA REKORDE IZNAD 3.800 DOLARA: Berze u plusu uz očekivanja smanjenja kamata FED-a
shutterstock_360575681.jpg