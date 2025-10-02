Inače, osnovna prognoza Goldman Saks-a koja je objavljena polovinom septembra, predviđa da bi cena zlata u normalnim okolnostima mogla da poraste na 4.000 dolara po unci, do polovine 2026. godine, dok bi u slučaju izuzetno negativnog šoka mogla da dostigne i 5.000 dolara. Kako sada stvari stoje, zadati rekord od 4.000 dolara mogao bi biti premašen već narednih dana.