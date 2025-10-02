CENA ZLATA SVAKIM DANOM SVE VEĆA: Mogla bi da dostigne 5.000 dolara po unci! Ponovo postavila rekord
Prema podacima sa Njujorške berze, cena unce zlata je porasla na 3.920,90 dolara.
Inače, osnovna prognoza Goldman Saks-a koja je objavljena polovinom septembra, predviđa da bi cena zlata u normalnim okolnostima mogla da poraste na 4.000 dolara po unci, do polovine 2026. godine, dok bi u slučaju izuzetno negativnog šoka mogla da dostigne i 5.000 dolara. Kako sada stvari stoje, zadati rekord od 4.000 dolara mogao bi biti premašen već narednih dana.
Savezna vlada Sjedinjenih Američkih Država zvanično je obustavila rad nakon što Kongres nije uspeo da usvoji privremene zakone o finansiranju do isteka roka.
Predstavnici biznis zajednice upozoravaju da obustava rada stvara neizvesnost, ugrožava ključne usluge i šteti američkim kompanijama, radnicima i porodicama.
BiznisKurir/Bonitet.com