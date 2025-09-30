I SA PROSEČNIM PRIMANJIMA MOŽETE ULOŽITI U ZLATO! Stručnjaci tvrde: Trenutno najpovoljnija opcija štednje i ulaganja, ne nekretnine
Cena zlata dostigla je svoj maksimum sa 3.728 dolara po unci prethodnih dana. Zbog čega se cena menja i šta sa zlatom treba raditi kada stagnira i da li je štednja u zlatu najpametnija, pitanja su na koja su dala odgovor gosti jutarnjeg programa Kurir televizije "Redakcija", Blažo Marković, predsednik Sindikata policija i policijskih starešina, Dejan Popović, biznismen i Đorđe Ostojić, ekonomista.
Ostojić: Sa prosečnim primanjima može se uložiti u zlato
Ostojić je na samom početku iz ugla ekonomiste govorio o tome da li je isplativije uložiti u zlato ili nekretnine.
- Zlato je pristupačnije, možemo da ga kupujemo u manjim komadima. Kod nekretnina moramo da imamo makar neko učešće većeg iznosa.
Napomenuo je i da porodica sa prosečnim primanjima može uložiti u zlato.
- Otvaranjem tržišta Srbije imamo zlatare koje nude opciju da se kupuje jedan zlatnik mesečno ili u smislu komada, za stotinak evra. Važno je da se to radi konstantno, odnosno da se tako formiraju zalihe ako već štedimo.
Marković: Kralo se, čuvaju zlato u sefovima
Marković je podsetio na učestale krađe zlata krajem prošlog veka.
- To je za one koji imaju puno para. Zlato se naravno krade, svi znamo kako. U poslednje vreme nisam čuo da je neka zlatara opljačkana, ali povećana je bezbednost.
Osvrnuo se i na bezbednosne mere koje vlasnici zlata primenjuju.
- Treba biti oprezan kad spominjemo bilo šta. Ne treba se hvaliti, u Srbiji je uspeh uvek trn u oku. Ljudi čuvaju i srebro i zlato, ali to je mala kategorija ljudi. Uglavnom se to čuva u sefovima.
Popović: Zlato je najbolja opcija štednje
Popović je mišljenja da je bolja opcija novac štedeti, odnosno investirati u zlato.
- Sigurno da je trenutno najbolje štedeti u zlatu, a često ljudi ne pominju srebro. Trend rasta srebra i zlata je gotovo identičan. Cena zlata je u konstantnom porastu, oscilacije su vrlo male. Trend će se sigurno održati, zlato je teško obnovljiv izvor.
Otkrio je zašto se ljudi opredeljuju za investiciono zlato.
- Investiciono zlato ne podlaže PDV-u. Zato se ljudi opredeljuju više za njega. Treba biti konstantan ako neko želi tu investiciju. Neće doći do naglog pada. Ko god želi da investira, ako osluškuje dešavanja na berzi, smatram da treba investirati u zlato.
