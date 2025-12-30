Narodna banka Srbije saopštila je srednji kurs dinara prema evru za 30. decembar.
Srednji kurs dinara koji nas danas čeka u menjačnicama: NBS objavila brojke za 30. decembar
Zvanični srednji kurs dinara prema evru danas iznosi 117,2912 dinara, saopštila je Narodna banka Srbije, uz minimalnu promenu u odnosu na vrednost zabeleženu u ponedeljak.
U poređenju sa stanjem od pre mesec dana, dinar je ojačao prema evru za 0,1 odsto. Na godišnjem nivou zabeležen je pad vrednosti od 0,3 odsto, dok je od početka godine dinar oslabio za 0,2 odsto.
Kada je reč o američkom dolaru, zvanični srednji kurs dinara danas iznosi 99,5934, što predstavlja jačanje od 0,2 odsto.
U odnosu na pre mesec dana, dinar je prema dolaru jači za 1,7 odsto, dok je na godišnjem nivou zabeleženo jačanje od 12,6 odsto. Od početka godine, dinar je prema američkoj valuti ojačao ukupno 12,9 odsto.
