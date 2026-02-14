Slušaj vest

Kina će od 1. maja uvesti nulte carine na uvoz iz 53 afričke zemlje sa kojima ima diplomatske odnose, preneli su danas državni mediji.

Peking ističe da će paralelno da nastavi pregovore i potpisivanje sporazuma o ekonomskom partnerstvu, a takođe planira dalje proširenje pristupa kineskom tržištu za afrički izvoz kroz nadograđene mehanizme, uključujući tzv. "zeleni kanal", navodi državna televizija, preneo je Rojters.

Ova inicijativa nultih carina je deo šire strategije Kine s ciljem da ojača ekonomske i trgovinske veze sa afričkim državama, prenosi Tanjug.

Šta su nulte carine?

Prema objašnjenjima dostupnim na internetu, nulte carine (često označene kao A0) označavaju potpuno ukidanje carinskih dažbina na uvoz određene robe odmah po stupanju na snagu trgovinskog sporazuma. To znači da se za proizvode iz ove kategorije ne plaća carina, ali se i dalje obračunavaju PDV i ostali prateći troškovi uvoza (transport, špedicija).

Ovaj mehanizam je čest u sporazumima o slobodnoj trgovini kako bi olakšao protok robe.