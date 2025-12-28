Slušaj vest

Do isteka roka za prijavu i upis nelegalno izgrađenih objekata u katastar i prostorne planove ostalo je još nešto više od mesec dana. Do sada je Agenciji za prostorno planiranje i urbanizam podneto više od 420.000 prijava, a aplikacija "Svoj na svome“ biće do kraja godine dostupna i vlasnicima nekretnina u Srbiji koji nemaju srpsko državljanstvo.

Najveći broj nelegalno izgrađenih objekata nalazi se u Beogradu. Osim Kaluđerice, koja važi za najveće nelegalno naselje na Balkanu, gradnja bez građevinske dozvole bila je rasprostranjena i u naseljima Plavi horizonti, Grmovac, Busije, Batajnica, kao i u pojedinim delovima Altine. Krajnji rok za podnošenje prijava je 6. februar. Nadležni će ih rešavati po hitnom postupku.

Foto: Tijana Majkić

Prema rečima advokata za sada postoji dosta nejasnoća u samom procesu prijave, ali i generalno ko, šta i na koji način treba da se prijavljuje. Jedna od nedoumica velikog broja građana bila je i kako se prijavljuje objekat ili nekretnina koja ima više suvlasnika. Advokat Nemanja Rodić otkriva na koji način se prijavljuju objekti u ovom slučaju, ali i koje su to najčešće zabune građana.

- Što se tiče nekih grešaka u sistemu i zabuna koje su se pravile, primetili smo da su ekonomski objekti, pa čak i privredne delatnosti, evidentirani kao crkveni, pa je tu bilo pošalica, "pazite da vam ne završi manastir u dvorištu". Još jedna zabuna je bila u slučajevima gde traže da kliknete da li imate supružnika, odnosno da li ste u braku. Pa su ljudi kada kliknu "da", onda očekivali da moraju da dostavljaju izjavu supružnika. U smislu da se ovaj supružnik ili odrekne dela imovine ili ako se ne dostavi izjava, smatraće se da je zajednička, a na primer, vi ste to stekli nasleđem ili poklonom što ne ulazi u bračnu zajednicu i što uopšte ne treba da bude predmet toga da neko daje izjavu povodom toga. Ljudi su masovno bespotrebno išli i davali izjave kod notara, jer niko nije to napomenuo - kaže Rodić.

Kako do upisa Prijava neupisanih objekata počela je 8. decembra i traje do 5. februara.

Prijave se podnose onlajn preko digitalne platforme svojnasvome.gov.rs. koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam

Prijava se vrši svojim JMBG-om i ličnom kartom, zatim nalogom na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalnih samouprava, kao i u 547 pošti širom Srbije.

Mobilne ekipe dolaze na prag onih koji ne mogu sami da se prijave

Prema njegovim rečima ljudi nisu upućeni u funkcionisanje sistema, a ostavljeno im je da se sami prijavljuju, što uzrokuje određene propuste ili probleme tehničke prirode.

- Još jedna stvar je pravila zabunu, a to je da li treba priložiti više zahteva, ako ima više suvlasnika, oni su rekli da ako ide preko advokata, on dostavi punomoć za sve, a ako ima više naslednika, na primer, njihovo objašnjenje je da oni ne znaju da li je na primer jedan naslednik prodao svoju polovinu, pa zbog toga je potrebno da i jedan, i drugi, i treći, koliko god suvlasnika ima, izvrši evidenciju u svoju korist da bi oni znali da oni i dalje polažu to pravo na taj svoj deo - kaže advokat.

On dodaje da građani neće pogrešiti ako prilože ceo pravni sled. Takođe, ako je ugovor overen u sudu, prema Rodićevim rečima, ne bi trebalo da bude problema prilikom prijave:

- Oni ne bi ni trebalo da prave problem u tom smislu, jer vi ste jedini koji se prijavio na taj objekat, vrlo verovatno niko drugi nije ni kliknuo, i ako dostavite to jednim ugovorom, to je vredno i validno. Meni je nekako praksa, ja ih iskeniram sve i uvek dostavim kao jedan prilog, jer tu nikad nije situacija da ima previše ugovora - kaže Rodić.

Kako će biti tretirana nadogradnja?

Pitanje nadogradnje izazvalo je takođe određene nedoumice kod građana, koji nisu bili sigurni na koji način će biti tretirana, ali i kako se tačno popunjava prijava za objekte koji su nadograđeni. Prema rečima Rodića, nadogradnja ima poseban i način evidencije,

- Tu postoji posebna evidencija, navodi se baš nadogradnje objekta i tu uvek nekako savetujem da se radi elaborat geodetskih radova, jer prosto oni imaju podatak o tome koja je dovoljna stara kvadratura, a novu ni na koji način ne mogu oni da utvrde, osim ako već nisu u prethodnim postupcima radili i dostavljali elaborate kod onih ozakonjenja prethodnih, onda eventualno ne. Ali opet moraju imati neki tačan podatak koja je ta kvadratura, tako da je to sad ili vaditi stari elaborat koji ste predali već u opštini ili raditi novi kod nadogradnje, pa upisivati - zaključio je Rodić za naš portal.